 

Первый канал вырезал песни "Русские" и "Небо славян" и объяснил это "рабочим моментом"

Первый канал вырезал песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении Шамана из праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества: песен не оказалось в записи концерта, который показывали утром.

«Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью. Позор вам, 1 канал», — прокомментировала Юта ситуацию.

Представители Первого канала объяснили то, почему они выбрали вырезать именно эти песни, "рабочим моментом": «Полную версию концерта невозможно вместить между 18-часовыми новостями и воскресной программой "Время". Эфир подчиняется определенным правилам».

Ранее постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни Галина Хомчик запретила участнику СВО спеть со сцены патриотическую песню.


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