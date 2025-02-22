НАТО хочет продлить трубопроводы для снабжения войск топливом до Литвы

НАТО планирует строить военные трубопроводы в Германии на случай конфликта с Россией, пишет "Шпигель" со ссылкой на внутренние документы альянса.

По данным издания, руководство НАТО хочет продлить в Польшу трубопровод из города Брамше в Нижней Саксонии. Еще один маршрут планируется построить в Чехию, он будет идти из города Ингольштадт в Баварии. Также альянс собирается соединить северную трубопроводную систему с центральной трубопроводной системой, чтобы решить вопрос быстрого снабжения размещенных на востоке Европы войск керосином и дизелем. Для этого планируется построить трубопроводы в Польше и Чехии для транспортировки топлива на восток, например, в Литву, где немецкая армия хочет разместить бригаду.