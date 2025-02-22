 

НАТО хочет продлить трубопроводы для снабжения войск топливом до Литвы

НАТО планирует строить военные трубопроводы в Германии на случай конфликта с Россией, пишет "Шпигель" со ссылкой на внутренние документы альянса.

По данным издания, руководство НАТО хочет продлить в Польшу трубопровод из города Брамше в Нижней Саксонии. Еще один маршрут планируется построить в Чехию, он будет идти из города Ингольштадт в Баварии. Также альянс собирается соединить северную трубопроводную систему с центральной трубопроводной системой, чтобы решить вопрос быстрого снабжения размещенных на востоке Европы войск керосином и дизелем. Для этого планируется построить трубопроводы в Польше и Чехии для транспортировки топлива на восток, например, в Литву, где немецкая армия хочет разместить бригаду.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Финляндия стала 31-м членом НАТО
» В России будут созданы войска быстрого реагирования
» Югославия уходит в НАТО
» Расширение НАТО укрепит стабильность
» В Стамбуле прошла акция "Украина без Кучмы"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Скрытые проекты США

Скрытые проекты США

Сделанное на совесть

Сделанное на совесть

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Евросоюз в лице его центральных руководящих органов должен быть закрыт

  • 01:20
  • 145

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР

  • 22:21
  • 197

Прояснились подробности сделки, к которой США принуждают Украину

  • 22:15
  • 198

НАТО хочет продлить трубопроводы для снабжения войск топливом до Литвы

  • 18:44
  • 232

В сети появились документы, согласно которым предприниматель Усков купил землю в Марий Эл

  • 14:01
  • 265
«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru