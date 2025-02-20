В Москве в Историческом музее выставка о русских национальных традициях, в Кургане - о святых покровителях воинства

Выставка "Свояси. Путь современного русского искусства" - о национальных традициях, отраженных в декоративно-прикладном творчестве, - откроется в Государственном историческом музее в Москве 5 марта 2025 года.
По замыслу организаторов, выставка поможет обозначить общий культурный код живущих в России людей. Её тема - дом как пространство бытия. Экспозиция "Свояси. Путь современного русского искусства" организована в соответствии с архитектурным устройством избы: крыльцо, сени, горница, сусеки, красный угол.
Все экспонаты нового проекта ни разу не выставлялись для широкой аудитории. Выставка будет работать до 11 августа 2025 года.
Санкт-Петербургский Государственный музей истории религии представит иконы и гравюры XVIII - начала XX веков, а также одежду и предметы, используемые военными священниками, на выставке "Воинство небесное и земное", которая откроется 21 марта в Курганском областном художественном музее имени Г. А. Травникова.
Курганцам покажут старинные гравюры с событиями Польской интервенции, Отечественной войны 1812 года, Крымской и Первой мировой войн, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Увидеть экспозицию можно будет до 27 мая.