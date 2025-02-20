В Москве в Историческом музее выставка о русских национальных традициях, в Кургане - о святых покровителях воинства

Выставка "Свояси. Путь современного русского искусства" - о национальных традициях, отраженных в декоративно-прикладном творчестве, - откроется в Государственном историческом музее в Москве 5 марта 2025 года.

По замыслу организаторов, выставка поможет обозначить общий культурный код живущих в России людей. Её тема - дом как пространство бытия. Экспозиция "Свояси. Путь современного русского искусства" организована в соответствии с архитектурным устройством избы: крыльцо, сени, горница, сусеки, красный угол.

"Речь идёт о семиотике пространства дома. На Русском Севере дом называли "хоромы", как храм, что говорит о сакральности этого места. Это сосредоточие всего самого ценного для человека. Пространство дома четко структурировано и наполнено символикой, отражающей отношения человека с природой, с предметным миром, с другими людьми".

Все экспонаты нового проекта ни разу не выставлялись для широкой аудитории. Выставка будет работать до 11 августа 2025 года.

