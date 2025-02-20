 

В Москве в Историческом музее выставка о русских национальных традициях, в Кургане - о святых покровителях воинства

Выставка "Свояси. Путь современного русского искусства" - о национальных традициях, отраженных в декоративно-прикладном творчестве, - откроется в Государственном историческом музее в Москве 5 марта 2025 года.

По замыслу организаторов, выставка поможет обозначить общий культурный код живущих в России людей. Её тема - дом как пространство бытия. Экспозиция "Свояси. Путь современного русского искусства" организована в соответствии с архитектурным устройством избы: крыльцо, сени, горница, сусеки, красный угол. 

"Речь идёт о семиотике пространства дома. На Русском Севере дом называли "хоромы", как храм, что говорит о сакральности этого места. Это сосредоточие всего самого ценного для человека. Пространство дома четко структурировано и наполнено символикой, отражающей отношения человека с природой, с предметным миром, с другими людьми".

Все экспонаты нового проекта ни разу не выставлялись для широкой аудитории. Выставка будет работать до 11 августа 2025 года.

Страница сообщества "Свояси" Вконтакте. 

Санкт-Петербургский Государственный музей истории религии представит иконы и гравюры XVIII - начала XX веков, а также одежду и предметы, используемые военными священниками, на выставке "Воинство небесное и земное", которая откроется 21 марта в Курганском областном художественном музее имени Г. А. Травникова. 

"В экспозиции будут представлены около 90 экспонатов, имеющих высокую историко-мемориальную и художественную ценность и отражающих идею небесного покровительства и защиты русского воинства и государства на протяжении его истории. Основу выставки составляют произведения русской иконописи XVIII-XX веков, которые являют образы святых покровителей воинства, в том числе Георгия Победоносца, Александра Невского, Архистратига Михаила, Николая Чудотворца".

Курганцам покажут старинные гравюры с событиями Польской интервенции, Отечественной войны 1812 года, Крымской и Первой мировой войн, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Увидеть экспозицию можно будет до 27 мая.


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