 

МИД РФ высказался против визового режима для мигрантов, USAID помогало таджикам перебраться в РФ

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался против визового режима для мигрантов. 

«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их [мигрантов] поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим».

По мнению Лаврова, ужесточение подхода к мигрантам из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших советских республик «не будет способствовать долгосрочным интересам» РФ. При этом Лавров назвал "полезным, равноправным" договор о двойном гражданстве с Таджикистаном, хотя таджиков, ставших российскими гражданами, гораздо больше, чем русских -- граждан Таджикистана.


Ранее выяснилось, что американское Агентство по международному развитию (USAID) финансировало сайт для граждан одной из бывших республик СССР. Этот портал склонял местных жителей к переезду в Россию и инструктировал, как это лучше всего сделать.

"Помимо прочего, будущих иностранных специалистов на специальных тренингах инструктируют как пользоваться российской социалкой. Это не шутка. Эксперты USAID обучают таджиков, как оформить документы, как определить своих детей в бесплатные школы и поликлиники, как получать пособия и участвовать в многочисленных социальных программах. По данным СМИ, Тахмина из Мытищ тоже проходила там обучение", - пишет телеграм-канал "Многонационал".

 

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