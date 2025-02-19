 

В РФ вырос ущерб от кибермошенничеств, раскрываемость остаётся низкой. Почти половина краж происходит с помощью вирусов

 

В МВД России зафиксировали почти 40%-ый рост суммы ущерба от кибермошенничеств в 2024 году, граждане потеряли 200 млрд рублей, заявил замглавы МВД Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД: если в 2023 году это было 147 млрд, то в прошлом году 200 млрд рублей".

Представитель МВД отметил, что рост ущерба составил 36% "и, как мы видим, это увеличение идет за счёт кредитных денег".

Среди "инструментов" таких преступлений растёт число детей: например, детям звонят с требованием вынести деньги родителей, или у подростков находят компрометирующие переписки в социальных сетях, которые кибермошенники используют для шантажа.

В Генпрокуратуре отмечают низкую раскрываемость киберпреступлений в РФ: раскрывается всего лишь 23%.

 

Почти половина краж со счетов россиян совершается с помощью вирусов, которыми злоумышленники заражают телефоны, рассказала на форуме «Кибербезопасность в финансах» глава Центрального банка России Эльвира НабиуллинаПо её словам, во второй половине прошлого года в России начал активно распространяться вирус с функцией удалённого доступа к телефону, который мимикрирует под безобидные программы. И за последние полгода около 40-50 процентов краж со счетов совершается именно с помощью таких вирусов.


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