Новый Мюнхен и вызовы русского общества

На полях Мюнхенской конференции по безопасности речь вице-президента США Джей Ди Вэнса произвела впечатляющий эффект. В первую очередь, безусловно, на политическое руководство европейских держав и представителей интеграционных структур Евросоюза.

Джей Ди Вэнс обвинил еврочиновников в «отходе Европы от ряда её самых фундаментальных ценностей».

В этой связи я хочу обратить внимание на то, какое отношение происходящее имеет к русским. И каковы перспективы.

Если оставить в стороне все горячие темы сегодняшнего дня, то налицо следующая тенденция – новое руководство США не намерено участвовать в российской внутренней политике. По крайней мере, нет интереса продвигать влияние "через демократию”. Продвигая подконтрольных своим структурам персоналий.

Возможно, этот знаменательный факт окажется личной трагедией для ряда политических группировок, противостоявших в последние годынынешней российской автократии. Поскольку в США подводят итоги, подбивают бюджеты, и анализируют расходы предыдущей администрации. В том числе, на собственных "проводников влияния”, которым предназначались солидные транши, но в итоге – ни влияния, ни репутации у всевозможных российских версий Гуайдо в самой России не прибавилось. Скорее поубавилось до нуля.

Определённо, благодаря всем этим инвестиционным политическим программам, на Западе оформилась целая прослойка из весьма циничной группы лиц, которые с большим интересом теперь разоблачают друг дружку, раскрывая не только финансовые, но и семейные тайны конкурентов. И посмотреть-послушать их весьма занимательно. Но не более. Как на склоку менее удачливых рабовладельцев с теми, кто оказался упорнее и выносливее, разве что. Но пока минимальная зарплата для любого среднестатистического русского не достигла эквивалента 1000 долларов США, можно констатировать рабовладение как факт. И думать об этом как о факте, который мало интересен был все эти последние 30 лет и Кремлю, и его антагонистам на содержании у геополитических конкурентов Кремля.

Рабовладение – ключевая проблема современной России. И обществу нужно искать шаги, как её изживать. А не как дополнительно привлечь откуда-нибудь новых, свеженьких рабов, взамен не желающего прирастать в бедности, своими силами, коренного населения.

Безусловно, в происходящем в Мюнхене обнаружились, на первый взгляд, достаточно "хорошие” новости для Москвы. Можно подумать, что обвинения от персоналий Москвы и Вашингтона прозвучали почти синхронно, пусть с разницей почти в 20 лет, но что такое в мировой истории 20 лет. Надо же, совпадение!

Но есть у происходящего и не очень интересная сторона. Касается она восприятия России в глазах её партнёров в США.

США сегодня в понимании среднестатистического русского это вполне себе жизнеспособное, меняющееся и работающее над собой демократическое государство. Вопрос возникает простой – если так обстоят дела у США, то как они обстоят у России? И то, что американские чиновники больше не будут публично ругать Кремль - это плохо для русских, хорошо, или без разницы? Выходит, то, что с точки зрения Вашингтона немцу – хорошо, русскому – смерть?

А вот представим, что американцы в адрес России больше ничего про демократические ценности не скажут. Ну, как о Туркмении же ничего не говорят американские лидеры. Как не выражают своё негодование по поводу Узбекистана. Мавританию не упоминают, не чешут репы о проблемах многопартийности Сомали. Американским лидерам стало в вопросах демократии примерно одинаково начихать на РФ и Йемен. Проблема демократии, избирательного права и гражданских свобод в целом – это проблема народа РФ. А им, американским демократически победившим лидерам, всё равно с кем сделки совершать. С бородатым тёмным в смысле образованности бармалеем, или с приличным европейским русским в пиджаке и галстуке. Им теперь надо про себя думать, а не "мир спасать”.

А хорошо это по другой причине. Будет меньше охоты на ведьм внутри России. Ну, теперь, разве что искать, кто из политических элитариев и уличных ораторов был заблаговременно подкуплен Китаем, Ираном или Турцией. А то и Болгарией. Вспомнился Сергей Курёхин с его шедевром «Два капитана 2».

Во глубине сибирских руд…

Неоднократно приходилось наблюдать сравнения внутриполитической повестки РФ в последние 25 лет как раз с пресловутой повесткой "глубинного государства”. Процессы шли, а возможно и идут до сих пор, весьма синхронно. Как будто руководила одна и та же партия. Разве что про политизированные меньшинства не на одной волне. Не сошлись во взглядах. Так это редкое исключение. В остальном было весьма много общих методов контроля, где-то с перегибами, конечно, пожестче, покромешнее, но с тем же смыслом.

Периодическая зачистка политического поля. Маргинализация и последующая канселизация целых общественно-политических групп, выражавших неприятие официальным курсом Кремля. Начиная с давно запрещённых нацболов, численностью от 15 до 50 тысяч человек. Затем аналогичная участь постигла вторых, третьих, десятых. У меня, вообще, складывалось порой ощущение, что государственные служащие спецом создают небольшие альтернативные группы, чтоб насобирать туда десятки и сотни тысяч симпатизантов из числа коренных граждан России, затем забить в базу данных, для последующей маргинализации и отмены. Закрывая тем самым тысячам и тысячам людей пути в политику, госслужбу, в государствообразующие компании. Отчекрыжить часть общества и спустить в унитаз – пусть поплавают.

"Кто-то утонет, кто-то уедет, и скатертью дорога.”

Политическая мудрость начальства, не иначе. А, погодите-ка! А Россию спасать-то кто будет?

Списки пополняются по сей день, можно уже не затруднять себя созданием фальшивых оппозиционных партий и маргинальных групп штурмовиков на подхвате у милиции. Достаточно пошерстить "Вконтактик”, чтобы на основе лайков и предпочтений продолжать формировать всевозможные списки. Потенциальных сидельцев. Будущих маргиналов. Безработных. Беженцев. Деклассированных элементов.

Понятно же, что настроения у людей меняются, политические пристрастия, любовь к тем, или иным символам, всё это такое, в молодом возрасте проходящее. Но кто-то видел смысл в этой сегрегации. Считал, что есть в этом польза государству.

Или, быть может, сознательно вредил, и, на самом деле, – шпион?

Так что в поисках "глубинного государства” по-настоящему важно – случайно не выйти на самих себя.

Стала ли в результате всех этих актов устрашения и маразма элита элитой, вопрос по-прежнему открыт. Вряд ли стали элитой эти люди, которые оказались "избранными” в ходе долгих спецопераций по маргинализации миллионов, обречённых где-нибудь в провинции работать барменами и продавцами за 25-40 тысяч рублей в месяц.

Почему элитой чистенькие, "не запятнавшие себя сомнительными связями”, всё таки хоть и хотели, но не стали? Признаком последнего являются один за другим скандалы, от всевозможных расхитителей гробниц и эскортниц в крупных компаниях и высших эшелонах власти, до всех прочих мутных тем.

Скандалы, которые были. И скандалы, которые обязательно будут ещё. Будут сливать друг на друга компромат ещё долгие годы. И через известные каналы за рубежом, и сами у себя, своими скромными силами.

Для сравнения ситуации "в моменте” можно не утруждать себя примерами из-за океана, где происходящее по меркам современной истории вполне тянет на бархатную революцию. Можно посмотреть ближе. На Румынию, где определённые процессы пошли отнюдь не по сценариям. И где ещё всё не окончено. Если посмотреть на сегодняшнюю Германию, к примеру, то там есть и Сара Вагенкнехт, и известная всем "Альтернатива”, и многие другие. Всё это как раз в том, или ином виде лайт-вариации на тему плюс-минус национал-большевиков, нацдемов, прочих доктрин прошлого в современном обрамлении, лишенном каких-либо зловещих ассоциаций и преемственности смыслов. Всё подобное в РФ и Белоруссии рассматривается сегодня не иначе как через призму уголовного законодательства. Для рассечения общества.

В итоге, мораль для будущего поколения весьма примитивна. И я, пожалуй, на нынешнем этапе, с ней согласен.

"Хочешь идти в политику – иди в партии, которые уже есть”.

Обратим внимание на тот факт, что ни Вэнс, ни последующие американские политики, с большой вероятностью ничего подобного последнему демаршу в Мюнхене не станут повторять в адрес РФ. Если посмотреть их глазами, то, пожалуй, это вполне логично.

"Живут как-то там, за забором в лесах, на одной восьмой части суши люди, если им что-то не нравится - пусть как-нибудь сами там разбираются.”

Даже если в свете нынешних демографических и миграционных трендов ещё через 20 лет общественно-политическая трибуна РФ окончательно утвердится в качестве версии нынешнего Ирана – теократическим режимом мулл.

Без разницы всем кроме русских, что будет в РФ, – демократия или теократия ближневосточного типа. Лишь бы труба была полна. Если без трубы, конечно, не обойтись. А обойтись - так пусть пропадёт совсем. Без разницы. Чужие же.

Помимо маргинализации и канселирования любых живых, полуживых и чуть более чем мёртвых политических конкурентных групп, из последних 30 лет истории современной РФ можно вспомнить многое. В том числе бесконтрольную миграцию и упорное нежелание десятилетиями документировать переток граждан из регионов, где проблемы с грамотностью длятся веками, и решать их пока всерьёз не начинали. Всё одно и то же, как в странах Западной Европы и США последних десятилетий. Очень похоже.

Каковы были причины, аргументы? Какими их видели в высших эшелонах власти? Можно порассуждать.

Самое простое, конечно, – слепое копирование.

Администрация РФ просто использовала чужие шаблоны, – "а вдруг они – умней? И мы что-то теряем? Надо повторить! Пусть и тут кто поумней ищет куда свалить, а мы кого-нибудь позовём, иммигрант гарантированно лоялен, поскольку имеет меньше гражданских прав в силу рождения.”

Помимо банальной человеческой жабы и стремления усидеть одним местом на всех возможных стульях сразу – и в политике, и в бизнесе, и в медиа, – как знать, быть может дело в другом. И виной всем этим неразумным решениям – выводы социологов. Возможно, социологи сочли общественную массу коренных народов России умственно отсталыми, недостойными ни многополярности идей, ни политической конкуренции, ни новых ярких политических лидеров. Десятилетиями сидят бронтозавры в Думе. Поблёкла чешуя ящеров. Но они сидят.

«Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть!»

Возможно, глядя на весь этот стыд и посмеиваясь, из Капитолия, территория справа от ЕС выглядит достаточно солидной в плане политической собранности и военной мощи. Благодаря, опять же, гарантируемой железным кулаком стабильности.

"То, что могут себе позволить США, не многие способны себе позволить. РФ – не может. Нам-то что с того?”, – пожмут плечами в Вашингтоне. Хуже им от этого точно не станет. А лучше – вполне может быть. Сильные страны заинтересованы в перетоке мозгов к себе.

На какое будущее работает подобный шаблон? На последующий миграционный переток кадров из России в США, разумеется. Нехватку людских ресурсов российские власти констатируют уже не первый месяц. Перспективы выглядят весьма плачевно. И заполнять, опять же, ниши с недостатком рабочих рук, планируется просто хоть кем-нибудь. Кем придётся.

На что способно русское общество в подобных условиях? Разумеется, пока не сменится поколение консультантов в высших эшелонах власти, никаких послаблений ожидать не следует. А раз так – общественным активистам предстоит искать себя внутри уже сложившейся государственной машины из двух с половиной псевдопартий без четко обозначенной идеологии.

Либо, спокойно улыбаясь, не светить свою позицию. Работать. Попытаться реализовать ту, или иную программу, вполне возможно, находясь в лоне любой структуры. В особенности, с учетом невнятности нынешних политических партий РФ. Внутри которых можно быть, на самом деле, кем угодно. И продвигать многие полезные решения. Что иногда и сегодня случается, как чудо. Примеров тому множество.

Не стоит возлагать больших надежд на очередные политические секты, которым временно дали возможность покататься там-сям, почитать лекции, и даже поиграть в какие-нибудь игрушечные муниципальные мероприятия. Там всё опять до поры – до времени. Потом снова схлопнут, и тех, кто не успел отойти вовремя в сторонку – запишут в маргиналы и канселируют. Объединяться вокруг лидеров, искать себе лидеров особого смысла не имеет. Их либо кто-нибудь перекупит, либо они, как и положено грешным, рано или поздно подставятся сами.

Объединяться не вокруг лидеров, а вокруг ценностей.

У русского общества хватает авторитетов, часть из которых, к сожалению, уже не находится среди живых. Но остались их тексты, их мысли, видеоролики. Со всем этим можно ознакомиться, и попытаться на любую проблему современности посмотреть их глазами. Что бы он сказал сейчас? Как бы они поступили, окажись на твоём месте?

У России неизбежна развилка. Либо смена поколений и открытие политических шлюзов, аннулирование всевозможных канселирующих списков и отмена политических статей УК и политической цензуры. Либо теократический режим мулл. Тотальное оглупление населения и выход насовсем, за рамки западного общества, ключевой частью которого Россия является многие столетия.

Определённо, никакой Запад не будет помогать России строить приличное общество ради успеха самих русских. В мире жесточайшей конкуренции чужой успех особо никого не радует. Придётся русским как-то самим, эволюционно проходить через тернии. Через понимание выборных институтов, через воспитание самоуважения. Через самообразование. С повышением среднестатистического IQ на уровне областных и районных центров и отдалённых республик. Повышение грамотности. Проблем весьма много.

Бархатная революция в США, которая ещё не окончена, демонстрирует нам, что любая перезагрузка возможна в рамках конституционных процедур. Не нужно для этого кричать на каждом углу и устраивать грозные шествия, бросая подростков под полицейский каток. Надо понимать приоритеты и знать, что единомышленников, на самом деле, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Даже среди представителей нынешних политических кругов.

В конце концов, если не среди их самих, то у них есть жены, любовницы, взрослые дочки и сыновья. В коконе никому не засидеться. За рубежом комфортно им не будет. Вряд ли им будет приятно оказаться в меньшинстве у себя дома, быть меньшинством - не самая комфортная позиция. На уровне двух-трех рукопожатий вполне реально продвигать любые полезные концепции. Рекомендовать соответствующий контент, осторожно продвигая общие для русских ценности.

Есть над чем работать.