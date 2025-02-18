 

Борису Шпигелю - 72 года

Борису Шпигелю - 72 года
 
 
Сегодня исполняется 72 года замечательному человеку, российскому политику, талантливому бизнесмену, создателю правозащитного движения «Мир без нацизма» Борису Исааковичу Шпигелю.
Дорогой Борис Исаакович!
Сердечно поздравляем Вас и желаем крепкого здоровья, любви близких, успехов во всех начинаниях, и чтобы сбылось все задуманное.
Пусть плохое останется позади, а впереди ждёт только хорошее. И пусть всегда с вами рядом будут близкие и любимые люди.
Мы помним и любим Вас!
Спасибо Вам за все,

Ваши друзья, партнеры, коллеги, ученики.
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