Борису Шпигелю - 72 года

Сегодня исполняется 72 года замечательному человеку, российскому политику, талантливому бизнесмену, создателю правозащитного движения «Мир без нацизма» Борису Исааковичу Шпигелю.

Дорогой Борис Исаакович!

Сердечно поздравляем Вас и желаем крепкого здоровья, любви близких, успехов во всех начинаниях, и чтобы сбылось все задуманное.

Пусть плохое останется позади, а впереди ждёт только хорошее. И пусть всегда с вами рядом будут близкие и любимые люди.

Мы помним и любим Вас!

Спасибо Вам за все,





Ваши друзья, партнеры, коллеги, ученики.