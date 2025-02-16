Названы необходимые контрмеры при оформлении мошенниками кредита

При оформлении кредита мошенниками следует написать заявление в полицию. Сделать это можно в том числе на сайте МВД в соответствующем разделе, но предпочтительнее - в ближайшем отделении полиции. Кроме того, необходимо обратиться в банк, в котором был оформлен кредит. От банка нужно потребовать провести внутренне расследование и приостановить действие кредитного договора. Председатель коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов заявил, что в случае, если кредитные организации выясняют, что заем оформили злоумышленники, ее представители идут навстречу жертвам.

Однако если банк не верит в непричастность человека к оформлению кредита, следует обратиться в онлайн-приемную Банка России. Ответ на обращение должен прийти в течение 30 дней.

Наконец, россиянам, на которых оформили кредит мошенники, можно обратиться в саморегулируемые организации (СРО), в прокуратуру или суд.