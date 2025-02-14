В Белгороде диаспора хотела "всё оплатить" родственникам убитых фельдшеров и обвинила их в агрессивности

С родственниками женщин-фельдшеров, погибших в результате того, что BMW X7, принадлежавший Рамазану Гаджимурадову, на большой скорости, игнорируя красный сигнал светофора, врезался в машину скорой помощи, захотела поговорить кавказская диаспора. Предположительно, они хотели принести извинения, на что муж погибшей Ольги Любимовой ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. "И после этого никаких контактов не было. Понимаете, и в данный момент у меня нет желания о чем-то с кем-то разговаривать", — сказал муж погибшей.

В то же время сестра Рамазана Гаджимурадова заявила о своём желании что-то оплатить и агрессивности родственников: «Всё оплатим, но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно».

Муж погибшей Марины Паровышник Александр тоже подтвердил, что родственники Гаджимурадова не выходили на связь с близкими погибших медиков. «Какая агрессия? У нас свои заботы. Они только кому-то интервью дали, опубликовали, что они готовы все это… Но почему-то они говорят, что мы сами агрессивно настроены».

В Новосибирске мигрант из Азербайджана, имея жену и детей, сперва завёл роман с россиянкой, чтобы оформлять на неё микрозаймы, а потом зарезал её. Затем, по данным телеграм-канала "Многонационал", он "позвонил отцу убитой им девушки и потребовал у него деньги, чтобы у его дочери всё было хорошо, к тому времени она уже была мертва. Во время этой встречи Вугара и поймали".

На суд об избрании меры мигранта пришли поддержать и родственники, в том числе жена.

