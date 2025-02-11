 

Украинцы стали лидерами по числу преступлений в Польше; 95% таджикских гастарбайтеров едут в РФ

 

Украинцы стали лидерами среди иностранцев по числу совершенных преступлений в Польше. В 2024 году польская полиция задержала 16,4 тысячи иностранцев за совершение преступлений, при этом украинцы совершали правонарушения 9,7 тысячи раз. Самыми распространенными правонарушениями являются вождение в нетрезвом виде (2,9 тысячи случаев), кражи (930 раз) и мошенничество (461 раз).

На втором месте с большим отрывом грузины (1,7 тыс. правонарушений).

 

С момента запуска реестра контролируемых лиц в России проведено около 700 тысяч проверок в отношении иностранных граждан, из указанного количества больше 95,6 тысяч человек находятся на территории РФ незаконно.

Более 95% граждан Таджикистана, которые выезжают на работу за границу, отправляются в Россию. Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири считает, что это "естественно". В частности, за первое полугодие 2024 года из республики за рубеж отправились 392 805 трудовых мигрантов, в РФ из них поехали 387 987 человек.


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