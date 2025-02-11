"Проблема карусели"

Искусственная слепота человека по поводу сильных сторон того, кого он считает противником, в какой-то мере оправдана, потому что принижать врага - способ борьбы со страхом и сомнениями. Однако, когда они отступают, стоит рационально и честно оценивать сущность возможного превосходства. Другое дело, что, если начинать "зреть в корень", можно докопаться до некоего неустранимого базового противоречия, после которого только и остаётся развести руками: "вот, здесь проблема вот в этом, и с этим ничего нельзя поделать".

Когда речь заходит о "противостоянии с Западом", мне хочется задать вопрос: "а враги кто?"

Кому-то кажется, что ответ относительно очевиден - разные страны, разные полюсы силы, разные идеологии, "золотой миллиард" и "остальные". Но, как по мне, это выглядит так, что выступает условный активист/художник/инноватор/финансист против условного тракториста/заводчанина/инженера/солдата.

Тут становится понятным, что речь идет не о каком-то столкновении цивилизаций, Гегемонии, и даже не об идеологии либерализма, а о видении общества с точки зрения вида существования его граждан. Грубо говоря, в первом приближении, чья профессия важнее, чья профессия нужнее, и нужными могут быть не только все. На самом деле, всё ещё сложнее, потому что дело не в деятельности, а в запросе на результаты деятельности, эта граница проходит и внутри каждого человека, но об этом я поговорю в самом конце.

На стороны навешиваются разные ярлыки - глобализм-национализм, коллективизм-индивидуализм, прогрессизм-традиционализм, либерализм-консерватизм. Но, мне кажется, это всё отражения в кривых зеркалах несколько другой проблемы.

Например, сложно назвать традиционалистом того, кто не особенно религиозен, точно не похож по своему образу жизни на предков, с удовольствием пользуется всеми достижениями прогресса, до которых может дотянуться, вот только скептически относится к тем, кто бесконечно носится с разными усовершенствованиями.

Такой человек искренне не понимает, "зачем платить за музыкальные треки, фильмы или игры, если выдать ему ещё одну их копию не стоит ни копейки". Считает, что выдать ему айфон важнее, чем разрабатывать новые, которые он всё равно не сможет себе позволить, но айфон он всё равно хочет.

А ведь именно таков образ человека, стоящего на противоположной от "прогрессистов" стороне шкалы в современности!

Скорее, тут расхождения в том, что понимать под прогрессом. Это когда всё большее количество людей оказываются обеспечены некими благами, или же когда развиваются потенциальные возможности человека, пусть даже и для небольшого количества людей?

Более правильным, вероятно, было бы разделение на "успокаивающихся" и "мечтателей".

То же и с коллективизмом-индивидуализмом. Сначала кажется, что "успокаивающийся" ратует за то, чтобы технологии были доступны большему количеству людей, он - за коллективизм, но поскреби немного, и оказывается, что, собственно, ему дела нет до других, а только до дешевизны продукта.

Что же лежит в основе разделения, по моему мнению?

Ещё в десятых годах для понимания этого я предлагал некий упрощенный мыслительный эксперимент - он называется "Почему Китай терпит США?". Не потому, что не имеет возможности или не желает "потеснить Гегемона". А потому что, скажем, китайцы могут производить айфоны 16 дешевле и доступнее для большего количества людей, а вот, чтобы произвести айфоны 17, им нужны США.

Сейчас, конечно, всё несколько иначе, но проблема остаётся. Я называю это "технологическая революция качества жизни".

Промышленные технологии и технологии, направленные на улучшение качества жизни людей, имеют много сходств, но есть и важное различие. Как представляется, для занятия технологиями качества жизни подходят только "специальные люди". Простой работяга в шарашкиной конторе может проектировать ракеты, но вот разрабатывать айфоны будет сложновато тому, чьи проблема не только в том, что он никогда не имел никакого айфона, не особо чувствует разницу между ними, а, что более важно, в том, что у него вообще нет никакой мотивации на это, понимания этого. Он считает, что уже хорошо, когда у него есть тарелка риса, а если хоть какой телефон - так и то замечательно (кстати, типичная претензия к неамбициозности миллениалов). Какое там, извините, дело ему до UI-"пользовательского опыта", красивостей, удобностей, и до того, как это совершенствовать?

Я называю это "проблемой яблоневого сада". Скажем, собрать миллион яблок с сада могут и рабы, но вот для того, чтобы отобрать среди этих яблок те, которые повкуснее, нужен относительно свободный человек с чувством вкуса, который уже заботится не только о том, чтобы просто насытиться яблоком. Ещё хуже, когда речь идет о "твоем личном вкусе", тогда вообще нужен человек, который любит и знает тебя лично. Не говоря уже о человеке, который способен был бы выращивать сады, где будут более вкусные яблоки. Ему уже нужны не только агротехнические навыки, но и навыки понимания вкуса. Нейрофизиолог/агроном Мэри, никогда не евшая вкусных яблок, якобы, точно не могла бы этим заниматься.

В итоге, работа с технологиями качества жизни, как правило, выглядит так, что создаётся некоторая среда: это часть людей, которые накачаны всеми возможными текущими благами за бешеные деньги, и, помимо этого, ещё и намеренно заряжаются мотивацией хотеть чего-то ещё и разрабатывать что-то ещё - я называю таких товарищей "инженерами качества жизни". Просто дать им оборудование и материалы, якобы, кажется недостаточным, нужно дать денег на эксперименты по поводу того, как же хорошо жить. Это можно делать как и в масштабах одной страны, так и в масштабах всего человечества. Так вот, в последнее время такой средой глобально был Запад с его условной Силиконовой долиной. И дело не в Избранности, а в выборе того, кто будет заниматься вот этим всем прогрессом - должен же кто-то это делать.

И, давайте начистоту. Не у всех, но у многих есть такое чувство, что они готовы терпеть даже самого наглого, зажравшегося, вкачанного деньгами и роскошью индивида, лишь бы он выдавал "продукт" в виде каких-то новинок по поводу того, как можно хорошо жить. Скажем, того же самого "замечательного" господина с говорящей фамилией Вест. Или, например, когда акционеры терпят абсолютно завышенную цену акций, просто потому, что компания кажется передовой именно в технологиях качества жизни. В конце концов, кому-то же надо выдать ограниченные ресурсы, алмазные бусы там, черную икру. Пусть хоть поработает, чтобы выдавить из себя какое-то новое качество жизни, получив их...

Теоретически, вклад в общественное благо от того, что этот индивид создал какую-нибудь вещь, способную улучшить жизнь миллиардов людей, многократно покрывает все издержки на его безбедную жизнь. Например, те самые платы какому-нибудь музыканту, а он выдает трек, который можно бесплатно размножить всему человечеству. Нет дела до того, с кем там спал Фредди, и сколько тонн *кокаина потребил, просто приятно слушать. Конечно, только теоретически - не факт, что конкретно вот этот способен хоть на что-то. Но технологический сектор знает, что надо уметь "бить по площадям", и венчурное инвестирование как-то работает. Главное, чтобы на выходе из плавильного котла идей что-то вылезало. Что тоже не всегда бывает, надо сказать, но а как ещё?

Есть и еще один образ. Представим себе какого-нибудь "элитария" из непервой страны, того самого, у которого "дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть", условного обитателя Рублёвки. Это человек, который хорошо поднялся на экономике своей страны и имеет доступ к дорогим вещам. Этот человек, на самом деле, теоретически, может быть истинным патриотом своей страны, добрым, любящим "своих людей". Но, когда он смотрит на их достижения в некоторых областях, ему становится грустно. Потому что он понимает, что для того, чтобы свои были способны производить улучшенный продукт по сравнению с лучшими текущими образцами, ему нужно вбухать в них столько ресурсов, сколько уже вбухано в "первые страны", то есть, столько, сколько найти теперь уже очень сложно. Максимум, свои способны копировать "спецэффекты", "музыкальные мотивы", обратно инженерить технологии.

В итоге, у этого элитария только один выход - смотреть "в сторону лучших", "сравнение не в нашу пользу". И это не "утечка мозгов", и не "вывод капитала", это "эмиграция интереса". Человек просто перестает интересоваться тем, что происходит у него на Родине, и, максимум, наводит мосты, чтобы импортировать лучшее в свою страну. "Менее идеальные" люди, понятное дело, просто собирают манатки или отправляют своих детей учиться "туда". "Сколько волка ни корми, а он в цветущий сад смотрит".

Кто-то мог бы сказать "ну и пусть, без тех, кто потерял корни, будет лучше", но проходит время, и снова появляются люди, хорошо зарабатывающие в своей стране, и снова идут по тому же пути. И соображения вида "а всё равно они возвращаются, чтобы заработать" или "а вот не возвращаются, и сразу становятся бедными", тут, к сожалению, не работают, потому что вопрос ведь не в том, чтобы хорошо зарабатывать, а в том, чтобы иметь возможность лучше жить.

И таких стран не одна. И такие люди в каждой из них. И все они собирают сливки со своей "Периферии" и дружно несут в "Метрополию", потому что только там может быть "лучшее".

Эта стратегия понятна, рациональна и эффективна, повторялась много раз в истории, как на личном, так и на общечеловеческом уровне, независимо от любых этических претензий вида "У, компрадоры!", "Одним жрать нечего, а другие жируют", "живёте хорошо, но вы-то злые". Правда, необходима определённая конфигурация условий, и кто-то начнет спорить о том, что "всё это давно уже не так" или "так надо просто поменять центр", но поговорю об этом позже. Опять же, очевидно, таким центром долгое время был Запад.

Мне кажется, уже довольно понятно, к чему я клоню. Истинная сила Запада долгое время, да и до сих пор, заключается именно в том, что он был привлекательной точкой сборки для подобных процессов совершенствования технологий качества жизни. А вовсе не в военной мощи, долларовом стандарте, экономической эффективности или даже моральном превосходстве как ревнителей прав человека. Хотя, например, правовая защищённость и либерализм имеют к этому прямое отношение, потому что они есть компоненты той самой возможности жить достойно.

Например, в экономике: псевдо-загадки вида "как можно процветать, имея такой громадный долг" и "откуда они находят столько людей, чтобы дали им взаймы" объясняется именно тем, что все в мире, у кого есть существенные излишки, несут деньги туда, и не потому, что "там надежнее хранится", не говоря уже о смехотворных процентах, а потому, что "где мои деньги, там и мой дом, а жить лучше там, где умеют жить хорошо и умеют учиться жить еще лучше".

Более того, и "победа в холодной войне" была победой в области технологий качества жизни. СССР хорошо поднялся на научно-технической революции, но вот технологическую революцию качества жизни прошляпил, в том числе по идеологическим соображениям недопустимости внутреннего неравенства для вот этой "среды инженеров качества жизни" (у Китая, например, такие ограничения не так сильны, поэтому он вполне себе создаёт эти среды уже внутри себя).

Все эти мечты о джинсах, жвачке, лучшей бытовой технике, новой музыке, интересных фильмах и даже "кружевных трусиках" (что более важно, запрос на то, чтобы было легитимизировано и усовершенствовано повышенное потребление элиты) - это об одном и том же. Это все про качество жизни!

Это выглядит как-то банально, но мы уже начали забывать, подменяя соображениями о какой-то Гегемонии, критикой каких-то личностей, занимающихся технологиями качества жизни, или даже соображениями о Столкновении Цивилизаций.

А вопрос-то простой: как можно хоть что-то сделать с превосходством, если ключевой компонент этого превосходства никуда не денется?

И ответ: ничего не делать, потому что ничего сделать нельзя (это то самое неустранимое противоречие), пока само собой кое-что не случилось.

А случилось то, что процветание этой модели было окончательно подорвано одним очень важным кризисом. Его наличие никому из нас не понравится.

Я довольно часто занимаюсь тем, что критикую технологический оптимизм. Я обращаю внимание людей на то, что он имеет определенные границы для своей оправданности. И я же не говорю, что наука и технология - плохие, как почему-то слышат некоторые, я говорю, что, к сожалению, есть проблемка. Например, помимо закона Мура имеет место "второй закон Мура", который говорит, что и цена фабрик для разбухающей вычислительной мощи тоже соответствующая - то есть имеет место также экспоненциальный закон и в области стоимости технологий.

В итоге, технологический рост всегда всегда возможен, вот только цена каждого следующего шага может оказаться непомерной.

Скажем, если совсем грубо. В прошлом веке, чтобы поднять эффективность какой-нибудь электростанции или ракеты на 100%, достаточно было потратить, скажем, миллион денег и десять лет, то сейчас для того, чтобы добиться эффективности хотя бы на 20% больше, нужен уже миллиард и лет сорок. Путь от ВВЭР-70 до ВВЭР-440 занял меньше 10 лет, а вот до ВВЭР-1000 дозрело уже за 20, ВВЭР-1200 творился тоже медленно, и очень сомнительно, что хоть когда-либо будет ВВЭР-2000. Просто потому, что все первичные усовершенствования уже сделаны, чтобы найти возможности для новых, надо очень постараться. Или, скажем, если кое-кто лишь недавно дотянулся до того же давления в сопле, какого "добились еще советские ученые", то это не потому, что он такой уж дилетант, а потому что есть некоторый потолок для того, что возможно.

С этим можно спорить (и со мной постоянно спорят, потому что признание технологического тупика сложно психологически), используя, например, аргументы вида "всегда находились новые направления, где возможности роста ещё не исчерпаны", "а вот я не чувствую, что достижений нет - вот, вот, и вот, например", вот только технологическое замедление видно не благодаря кропотливому анализу состояния дел в науке, технике и народном хозяйстве, а по тем социальным последствиям, которые имеет наличие технологического ступора.

И эти последствия действительно глобальные, титанические, и, по моему мнению, именно они являются основой для тех изменений в жизни человечества, которые мы видим в последнее время.

Как это выглядит? Когда "пирог" растет достаточно быстро, всем выгодно вкладываться в его рост, в том числе, например, как было упомянуто выше, "таская" ресурсы для развития в одно место. "Прилив поднимает все лодки, и большие, и малые". Но если же вдруг оказывается, что пирог начинает расти медленнее по сравнению с вложениями в рост, то на каком-то этапе выгоднее оказывается не участие в увеличении пирога, а развитие своих способностей делить пирог в свою пользу. Происходит переход от парадигмы игры с положительной суммой к парадигме игры с нулевой, а то и отрицательной (я бы сказал скорее об игре со стремящейся к нулю сверху суммой, но не суть).

Например, этим я объясняю переход от активности вида "давайте жить лучше" к активизму "давайте определять, кто больше достоин жить лучше". Огромное количество народу теперь занимается не промышленными технологиями, и даже не технологиями качества жизни, а банальными технологиями влияния на распределение ресурсов. Вида "ах вот, нашли у вас вот эту вину, значит, волку - кожура". То же самое и с военными технологиями, классическим инструментом права сильного делить с выгодой для себя.

Какие последствия от технологического замедления для "второго/третьего мира"? А они, парадоксально, не такие плохие.

Я помню, еще в десятых годах я поспорил с прибалтийской дамой в поезде. Она была в том самом состоянии "всё потеряно, тут разруха, как вообще жить, если ты не на Западе".

А я ей сказал, что стоит успокоиться. Если технологический рост замедляется, то и разрыв между первыми и последующими становится всё меньше. Остаётся только подождать, пока технологии примерно уравняются, что само собой постепенно происходит. Например, разница в бытовой технике в советские времена довольно очевидна, а вот сейчас разница между отечественными и импортными телевизором или стиралкой может заставить просто махнуть рукой на желание иметь что-то получше за большую цену. Да и та самая минимальная разница между айфоном 15 и 16 по сравнению с разницей между айфоном и никаким телефоном.

Единственная проблема, я говорил - это опасность, что кое-кто может захотеть, всё ещё имея значимое, но ускользающее превосходство в технологиях, использовать его для того, чтобы подчинить весь остальной мир, или, по крайней мере, сильно замедлить подтягивание до своего уровня.

Ведь есть и последствия для психологии "передовика". Я уже говорил о том, "почему Китай терпит США?", но как это выглядит для самого американца? А выглядит это для него так, что статусное давление снизу постоянно растет. На пятки наступают. "И как бы нам ещё извернуться, чтобы поддерживать дистанцию по технологиям, когда затраты всё растут?". "Надо ещё агрессивнее выколачивать ресурсы из мира, чтобы позволить себе всё это, и всё более нагло демонстрировать, что мы ещё на что-то способны, а иначе нас просто перестанут терпеть. Как только остановишься, тебя сразу съедят."

Это мы и наблюдаем по проецированию хаоса вместо работы над собой, но если это не примет характер большой войны, то и этот тормоз не будет работать вечно.

В итоге, "система Метрополии", если убрать поддержание её за счет силы, и оставить только превосходство по технологиям качества жизни (я, как раз, отделял бы понятие "Гегемония" - это именно первое, давление, а не привлекательность), работает только в той системе, где эти технологии действительно достаточно быстро развиваются.

В иной ситуации, например, тому же элитарию нет смысла терпеть издержки на переезд, если разница в уровне жизни невелика. Идеологическое превосходство начинает меркнуть, когда уже нет никакой возможности скрывать отсутствие непреодолимой пропасти по качеству жизни. "Инженер качества жизни" встречает только раздражение и неприязнь, потому что давно уже не заметно его достижений.

И мы получаем именно этот "объективный ход истории в направлении многополярности".

Но особенность в том, что было бы заманчиво приписывать кому-то заслугу в том, что это происходит. Или, считать, что это следствие требований к более справедливому миру. Или, надеяться, что "уж мы-то повторим этот успех, став самостоятельным центром". Но это не так. Претенденты смогли приблизиться к трону не потому, что хорошо старались, или один из них более достоин, а потому что царь обвис под грузом сложностей. Всё это результат "кризиса движения человеческого Духа" (можете сколь угодно смеяться над тем, что желание сладко жить стало тем, над чем работает Дух, мне тоже не смешно, вот и, скажем, у Ростоу о том же), а не Столкновения Цивилизаций. Когда центр развития сменяется на центры никакого развития. И это должно вызывать грусть, а не эйфорию от обрушения чьего-то первенства. С другой стороны, справедливость тут также есть. Не говоря уже о неравенстве, царёк успел натворить много чего плохого, будучи бесконтрольным, и ещё больше в попытке сохранить своё превосходство. Но если бы он продолжал "выдавать продукт", делая потенциальное будущее человечества лучше, никакое прошлое не имело бы значения.

Однако, должно пройти некоторое время, прежде чем окончательно смириться с таким кризисом. "Ну давайте мы еще чуть-чуть попробуем поиграться в усовершенствование качества жизни, прежде чем сдаться и признать, что мы ничего больше не можем сделать, чтобы жить лучше" - более здоровое поведение для человека, который считает себя деятельным. В принципе, именно этим и занимаются некоторые личности, как на Западе, так и у нас, хотя и у них есть некоторые заскоки - не факт, что любые методы хороши.

Скажем, вдруг оказывается, что научное сообщество неспособно выдавать прорывные решения, как это было полвека назад, прогресс только по инерции кажется людям цветущим рогом изобилия новых благ, а "чтобы устоять на месте, надо напрягаться из-за всех сил, чтобы двинуться вперед, нужно работать вдвое больше". Что предлагают сделать, чтобы хоть как-то пнуть прогресс? Правильно, заменить профессоров на каких-нибудь чудиков (а что, может хоть у этих что-то получится), отбросить научное мировоззрение в пользу магии, которая цветет и пахнет обещанием быстрого успеха, а от поддержания элементарных инженерных компетенций просто отказаться, потому что ведь это же так скучно, никакого продвижения. А ещё, поменять **ориентацию или пол, чтобы **"получить новый опыт".

Но это не значит, что не надо дать дорогу людям, занимающимся кропотливой работой по созданию любых технологий, как "реальных", так и "развлекательных". В конце концов, и фундаментальная наука далеко не всегда выдает выгоду. Просто, не плодить завышенные ожидания, не вкачивать всё более нереальные деньги в надежде повторить тот же самый успех, что наблюдался в эпоху Великих технологических открытий.

Собственно, вся эта полемика вокруг трансгуманизма и т.д., какие-то странные обвинения в адрес создателей бионических протезов, ракет на Марс, электромобилей, искусственного интеллекта - как раз об этом. Лично я считаю, что, если честно, действительно, у них мало что получится (потому что ни термояда не будет, ни дешевой колонизации планет, ни окупающих себя электромобилей, ни каких-нибудь прорывных "чёртиков из табакерки", а бионоги при всем их бессомненном гуманизме только воспроизводят то, что у большинства и так есть, вот только ИИ - действительно Величайшая вещь), но стоило бы дать им шанс. И грамотно отсеивать всяких проходимцев, поднявшихся на общественном интересе, типа той же Холмс. Давайте учиться отделять котлеты от мух.

В глобальном смысле, надо "просто подождать" и пытаться не допустить эксцессов переходного периода вроде Мировой войны. Попутно сооружая хорошую, годную, уважительную надгробную доску Золотому веку, в котором человечество преуспевало в развитии технологий качества жизни, а не проклятия в его адрес просто потому, что он был по большей части связан с "золотым миллиардом". Было и было, но что, нам вас вечно за ваши прошлые заслуги кормить?

А как это выглядит в личном плане? В современном-то мире всё несколько сложнее, и надо быть, всё же, несколько честнее по отношению к себе. Я уже говорил о том, что речь идет об идентификации человека с точки зрения его вида существования - но это не "классовое сознание", которое есть идентификация с точки зрения вида деятельности. Это разделение на то, чего хочет человек - развития или использования, в зависимости от того, на каком уровне - "обездоленных" или "жаждущих нового" он себя ощущает.

Я называю это "проблема карусели". Скажем, есть карусель, и есть человек, который ещё не попал на карусель, и тот, который на карусели уже достаточное время катается. Тот, кто снаружи, хочет попасть на карусель. А тот, кто на карусели, хочет, чтобы для него сделали какую-нибудь новую карусель, на которой он ещё не катался.

Проблема в том, что эта "карусель" находится в постоянном движении.

Тот, кто снаружи карусели, любит подумать о том, насколько несправедлив мир, и в итоге ему не нашлось места на карусели, и вот бы озаботились тем, чтобы карусель была подешевле, мест побольше, и можно было бы на неё залезть. Но вот когда он на карусель забирается, его настроение меняется на иное.

Стоит человеку немножечко "отъесться", покрыть "базовые потребности" (которые он часто понимает достаточно широко), он сразу начинает думать о том, как бы поесть не побольше, а повкуснее. И он начинает думать так:

"Мне ни тепло, ни холодно от того, сколько ещё человек может забраться со мной на карусель. И вот вы действительно думаете, что главное - это родить ещё одного человека, и начинать протаскивать его по всем "каруселям": 3D-кинотеатрам, собраниям лучшей бытовой техники и автомобилей, роскошным вкусностям и т.д., и так повторить 10 миллиардов раз? Это выглядит жалко, я бы предпочел развитие человечества с точки зрения открытий новых каруселей, а не остановиться на тех, что можно себе позволить выдать всем."

Но, по факту, довольно быстро этот человек превращается опять в человека за каруселью, потому что на новой карусели ему тоже не сразу находится место.

Вся эта канитель довольно понятна с точки зрения внутреннего ощущения каждого человека, но вот о какой социальной справедливости, или же, наоборот, чувстве необходимости развития, может идти речь?

Вы вот серьёзно думаете, что "мы сейчас в большом кризисе, с трудом выживаем", а не "мы живём лучше, чем наши деды"? Вы серьёзно считаете, что жизнь с обязательным кондиционером, машиной, хоть каким-то жильём - это только что-то одно из "вот это обязательно необходимо для жизни, у меня есть права человека" и "вот это излишняя роскошь"? Современный человек размазан по этим состояниям, как квантовый объект, незаметно для самого себя перемещается между ними и беспечно забывает свои мысли в противоположной фазе. И это - психология, а не требования реальности, хотя и психология тоже важна, потому что она - основа для мотивации.

Почему это касается именно русских? Потому что, во-первых, русские находятся где-то в середине мирового ВВП - то есть, являются относительно точными представителями среднего человечества. Во-вторых, отношение средств, необходимых для выживания, к излишкам, могущим быть распределёнными относительно свободно, у русских, по моим ощущениям, составляет как раз 50 на 50, в отличие от 25 на 75 для каких-нибудь западных западных стран или 90 на 10 для условного Бангладеш. А на излишках, понятное дело, кормятся те самые "элитарии" - вот только в силу такого процента излишков элитарием может, как Драконом, стать достаточно большой процент граждан. И кто из вас не рассуждал о возможности туда попасть? А выдворите одного элитария, так кто-то же всё равно станет на это место, излишек-то никуда не денется, если только не сделать так, чтобы всё стало совсем плохо. Либо, радикальная уравниловка, что тоже вариант - но там свои проблемы.

Это, с одной стороны, означает возможности, потому что русский способен понимать как ту, так и другую сторону. Но это же является и проклятием, потому что его кидает из крайности в крайность, без возможности успокоиться на чём-то одном, он впадает во внутреннюю и внешнюю агрессию. Нас всё время колбасит между "ой, }опа", "давайте огородимся и заживем хорошо" против "ой, хочется чего-нибудь вкусненького", "чего-то отечественный кинематограф перестал меня удовлетворять в последнее время, всё только копируют и копируют". Это не снаружи война, эта война - внутри.

Так давайте же, всё же, успокоимся и перестанем обвинять других и себя, пока не угробили своё будущее - и идея о том, что сверхнапряжение не нужно, чтобы "догнать Запад", тут может помочь. Важно быть и мечтателем, и успокаивающимся, и давайте не выдавливать одну из сторон за границы страны и своей личности. Важно И создавать новые технологии, И делать так, чтобы они были доступны людям, и не важно, где это происходит. Давайте делать так, чтобы средой, где есть И возможности развития, И запрос на них, было всё общество и всё человечество, а не отдельные страты или страны. Давайте "реалисты" не будут на кухнях вынашивать планы мести зажравшимся инженерам качества жизни, а креаклы не будут насмехаться над честными работягами в своих телеграмчиках, и все вместе примутся за общее дело улучшения качества жизни друг друга.

И тогда, может быть, в этот кризисный период мы найдём новое направление роста, оставаясь здоровым и не натворившим непоправимых грехов обществом.





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