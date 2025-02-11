В РФ вдвое подорожали кредиты для сельхозпроизводителей

С начала года льготные кредиты для российских фермеров подорожали в два раза. Если раньше ставка составляла пять процентов, то теперь она выросла до 50 процентов от ключевой ставки Центробанка, а последняя составляет 21 процент.

Средства займов идут на закупку техники и оборудования, строительство элеваторов и овощехранилищ, развитие птицеводства, переработку, мукомольное и хлебопекарное производство.

Программа льготного кредитования фермеров в России действует с 2017 года. Ее участникам давали займы под пять процентов годовых как на срок до двух лет (краткосрочные), так и на срок до 15 лет (инвестиционные). С 2024 года ставка стала плавающей, а деньги начали давать только под определённые виды деятельности. Но сельхозпроизводители полагали, что по уже взятым кредитам условия не изменятся, и строили свои планы на этих ожиданиях.

Из-за пересчёта кредита все новые проекты уже остановились. В Минсельхозе сказали, что считают текущие условия льготного кредитования достаточными для развития отрасли.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в агропромышленном комплексе превысил 200 тысяч человек, а в некоторых сегментах едва набирается половина от необходимого числа работников