 

Солдат Великой Отечественной: причины уникальности

Солдаты — победители Великой Отечественной были уникальными людьми. Они жили на стыке разных эпох, доиндустриальной и индустриальной, и соединили в себе их лучшие качества.
 
С одной стороны, им помогло быстрое повышение уровня грамотности и технической подготовки по сравнению с периодом Первой Мировой.
С другой стороны, солдаты Великой Отечественной формировались в полноценных коллективах выживания — традиционных семьях, которые были на селе самостоятельными производственными единицами, общинах. Именно коллективы выживания формировали такие качества, как чувство долга, преданность своим, умение брать на себя ответственность, преодолевать страх перед трудностями. А также учили эффективному взаимодействию в группе.
 
Надо помнить и о русских воинских традициях, которые сыграли огромную роль.
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APN.ru