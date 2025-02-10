Солдат Великой Отечественной: причины уникальности

Солдаты — победители Великой Отечественной были уникальными людьми. Они жили на стыке разных эпох, доиндустриальной и индустриальной, и соединили в себе их лучшие качества.

С одной стороны, им помогло быстрое повышение уровня грамотности и технической подготовки по сравнению с периодом Первой Мировой.

С другой стороны, солдаты Великой Отечественной формировались в полноценных коллективах выживания — традиционных семьях, которые были на селе самостоятельными производственными единицами, общинах. Именно коллективы выживания формировали такие качества, как чувство долга, преданность своим, умение брать на себя ответственность, преодолевать страх перед трудностями. А также учили эффективному взаимодействию в группе.

Надо помнить и о русских воинских традициях, которые сыграли огромную роль.