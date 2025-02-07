Минобороны сообщает о взятии Торецка (Дзержинска)

Одни его нарекают Дзержинском, другие – Торецком. Первое название – красное, в честь сами знаете кого, второе – украинское. Но изначальное название города – Щербиновка. Оно произошло от хутора Щербинский, на территории которого в XIX веке и вырос населенный пункт, основным занятием населением которого была добыча каменного угля. Постоянно приходится напоминать, что это не просто война за территории, но и борьба с коллективной амнезией.