 

Минобороны сообщает о взятии Торецка (Дзержинска)

Российские войска взяли под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ. Предположительно, это должно сильно уменьшить атаки украинцев на Горловку и ускорить начало боёв за Константиновку.
Комментарий из телеграма политолога Ярослава Белоусова: 
Одни его нарекают Дзержинском, другие – Торецком. Первое название – красное, в честь сами знаете кого, второе – украинское. Но изначальное название города – Щербиновка. Оно произошло от хутора Щербинский, на территории которого в XIX веке и вырос населенный пункт, основным занятием населением которого была добыча каменного угля. Постоянно приходится напоминать, что это не просто война за территории, но и борьба с коллективной амнезией.
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