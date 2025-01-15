Сообщается о взятии Торецка и "выдавливании" ВСУ из Часова Яра

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о полном взятии Торецка (Дзержинска); «по его словам, в настоящий момент ведется зачистка прилегающей к населённому пункту территории шахты «Торецкая».

Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев сообщил о значительном взятии Часова Яра: "Практически осталось выдавить противника с северных районов, огнеупорный завод остался. Здесь штурмуют десантники и успешно продвигаются. При благоприятных условиях, которые, безусловно, сегодня там складываются, надеемся, что к концу января в Часовом Яре мы будем собственниками освобожденной территории".