 

Сообщается о взятии Торецка и "выдавливании" ВСУ из Часова Яра

 

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о полном взятии Торецка (Дзержинска); «по его словам, в настоящий момент ведется зачистка прилегающей к населённому пункту территории шахты «Торецкая».

Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев сообщил о значительном взятии Часова Яра: "Практически осталось выдавить противника с северных районов, огнеупорный завод остался. Здесь штурмуют десантники и успешно продвигаются. При благоприятных условиях, которые, безусловно, сегодня там складываются, надеемся, что к концу января в Часовом Яре мы будем собственниками освобожденной территории".
Также говорится о продвижении ВС РФ на кременском направлении.
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APN.ru