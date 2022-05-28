Минобороны подтверждает взятие Лимана, Кадыров заявляет полный контроль над Северодонецком

Город Красный Лиман перешёл под контроль российских военных, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет полный контроль над Северодонецком:

"Это просто блестящий результат, которого добились наши бойцы. Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа".

Ранее сообщалось о взятии Северодонецка в окружение.