 

В Белгородской области из-за атак ВСУ отселены и закрыты 43 населённых пункта

 

В Белгородской области из-за атак ВСУ отселили и закрыли въезд в 43 населённых пункта. Среди них сёла в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Красояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском муниципальных округах. Людей из приграничных районов Белгородской области начали эвакуировать ещё до вторжения ВСУ в соседнюю Курскую область. 

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что украинская армия готовит наступление на Белгородскую область на участке между населенными пунктами Красная Яруга и Грайворон. По некоторым данным, ВСУ увеличили численность двух бригад на рубеже Басово — Гоптовка у границы Белгородской области, наращивают резервы в районе посёлка Терновой и севернее Харькова. 

 


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