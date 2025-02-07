 

В Кремле считают недоразумением закрытие Русского дома в Баку

Кремль считает закрытие Русского дома в Баку недоразумением и надеется урегулировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов".

Также представитель Кремля заявил о "традиционно добрых отношениях" с Баку.

Азербайджан 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома ввиду отсутствия у него регистрации в качестве юридического лица. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил по этому поводу: 

"Суть проблемы заключается в следующем: наше российское посольство в Азербайджанской Республике, а также наше представительство и Министерство иностранных дел неоднократно за эти годы обращались к Министерству юстиции и Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики с просьбой о помощи в регистрации. Мы всегда были готовы выполнить все необходимые процедуры, но наши запросы оставались без ответа".

Посольство Британии в Баку одобрило азербайджанскую поддержку Украины.

 


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