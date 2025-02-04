 

Русский язык на Украине по-прежнему "равен или выше" украинского

В пояснительной записке украинского правительства к законопроекту, касающемуся защиты региональных языков, говорится, что русский язык язык на Украине отнюдь не нуждается в защите, а напротив, якобы "благодаря своему господству на протяжении нескольких веков" остаётся не только самым употребляемым языком "национальных меньшинств", но более того: "Объем реального использования русского языка на Украине по многим показателям равен или выше объемов использования государственного языка, что может обусловить вытеснение украинского языка на функциональную периферию".
Ещё в июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес вердикт о том, что "русских как отдельной национальной группы в стране не существует" и они не имеют права "на юридическую защиту как этническая или языковая единица", поскольку являются "политическим конструктом".
С 2019 года на Украине действует закон о госязыке, в соответствии с которым русский язык должен исчезнуть из всех сфер общественной жизни.

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APN.ru