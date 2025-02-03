В Челябинской области выложили в сеть архивные документы XVII-XVIII веков

Порядка полутора тысяч архивных документов выложили в бесплатный доступ для всех желающих на специальном интернет-портале "Документальное наследие Южного Урала XVII-XVIII веков" в Челябинской области. Коллекция систематизирована по разделам, снабжена аннотациями, указателями и активными ссылками.

Выложенные в публичный доступ документы до этого момента были недосягаемы для челябинских историков и краеведов, они впервые вводятся в научный оборот, открывая новую главу в изучении истории Челябинской области. Предметный указатель содержит десятки тегов, в отдельных разделах собраны карты и планы, а также полный список первопоселенцев Челябинской, Миасской, Чебаркульской и Еткульской крепостей с их биографическими данными.