ВСУ атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской области

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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на трассе Белгород - Шебекино, погибла женщина, ранен мужчина. Также беспилотник ВСУ нанёс удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Повреждены дома и транспорт в Двулучном, Николаевке, Зозулях.
Под атаками дронов ВСУ находятся дороги между населёнными пунктами в Беловском районе Курской области.
В Горловке, ДНР, ранены два мирных жителя.
Вице-губернатор Приморского края, командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов погиб в зоне СВО.

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