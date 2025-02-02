ВСУ атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской области

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на трассе Белгород - Шебекино, погибла
женщина, ранен мужчина. Также беспилотник ВСУ нанёс удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Повреждены дома и транспорт в Двулучном, Николаевке, Зозулях.
Под атаками дронов ВСУ находятся дороги
между населёнными пунктами в Беловском районе Курской области.
В Горловке, ДНР, ранены
два мирных жителя.
Вице-губернатор Приморского края, командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов погиб
в зоне СВО.