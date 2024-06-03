Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Маска снова выдвинули на Нобелевскую премию.Депутат Европарламента от Словении Бранко Грим предложил номинировать американского миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска на Нобелевскую премию в 2025 году за поддержку свободы слова и продвижение идей мира. Об этом он написал в соцсети X.

«Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня», — сообщил Гримс. Евродепутат опубликовал электронное письмо от норвежского Нобелевского института, где указано, что предложение о выдвижении было принято.

Однако и в 2024 году Илона Маска выдвигали на Нобелевскую премию. Все эти выдвижения и всяческие резонансы в мировых СМИ - это Маски-шоу, тешащие самолюбие Илона Маска. Всё это он сам же, как мнимый "эдисон" и подстрекает.Многое, что якобы им сотворено в науках и технологиях, к нему отношения как к реальному автору не имеет. Он менеджер и шоумен прежде всего. Он всего лишь организатор и затейник, организующий вокруг себя истинных научных и технических авторов, которые всегда останутся в тени.Но история науки и технологий рано или поздно высветит великих учёных и инженеров, на хребтах которых Илон Маск, не имея достаточной эрудиции и образования (будучи экономистом и менеджером) сделал себе успех. Хотя затейники с деньгами нужны миру.

Но поражает то, что мировой обыватель не понимает истинного лица Илона Маска - затейника и организатора талантливых учёных и инженеров, который сам в проблемах науки и технологиях, является дилетантом. Это и есть сущность Маски-шоу, организуемого по всему Миру Илоном Маском.

А вот как предприниматель - он гений и раздуватель экономических пузырей. Илон Маск ещё покажет яркость своей авантюры. История его будет вспоминать как великого мирового пирамидного крипто-лохотронщика, а не учёного-мецената. История всё поставит на место. А пока его показатели высоки. В мировом казино в начале Игры так бывает. Только время всё рассудит, а обыватели и кумироманы пока делают на него ставки и раздувают этот илономасочный пузырь.

Весь вышеприведенный текст не от ревности. Зависть - продукт равных и подобных. Сейчас пирамиды и аферы строятся на полуобмане и полублефе, то есть, благодаря смешению истинных достижений и блефовых действий на рынке создания пустышек.

И в этом смешении опасность. Будьте объективнее. Постарайтесь выйти за горизонт обывателя, которому нарисовали временные успехи. Научитесь отличать существенное от несущественного. Существенное - это рынок пустышек, который захватил мир. Несущественное - это освоение реального космоса, который никак на мир пока не влияет.

Конечно реальные достижения Илона Маска не сравнимы с достижениями Мавроди, который на определённом этапе тоже удивлял россиян перспективами. И многие в него вкладывались. Маск - иного полёта пирамидник и строитель пустышек и криптопузырей. Его декорации более дорогие. В них задействован сам реальный Космос с ракетами, предстоящими марсоходами и электромобилями.

Но нужно помнить, что Илон Маск прежде всего экономист, предприниматель, и науку рассматривает как инструмент своей экономики, генерирующей прибыли.

Фактом является то, что Маск живёт в эпоху постмодернизма и не может не заниматься продажей знаков, престижа и симулякров. А космос с электромобилями и марсоходами - это вторично. Это супер-дорогие декорации, использующие натуру. Это дорогая натура, являющаяся лишь экономическим инструментом для аккумуляции прибыли хозяйства Илона Маска.

Илон Маск - лишь миллиардер, ноне Эдисон нашего времени, как пытаются нарисовать его СМИ на деньги, которые Маск в них инвестирует. Маск многогранен.

Я просто попытался обозначить приоритеты и сущность его успеха. Есть реальные проекты, но есть постмодернистский рынок с продажей знаков, симулякров и пустышек. И Маск умудряется сочетать и то и другое.

Почитайте о том, как формируются симулякры, то есть знаки, под которыми нет реального объекта. Электромобиль - это реальность, но инструмент для формирования симулякров, то есть, знаков пустышек, не имеющих отношения к электромобилю. Сам Илон Маск со своими перспективами, также может стать пустым брендом-знаком. Всё основывается на вере в знак и на статистике доверия. Если эти факторы уходят, то пирамида рушится. Маск только начинает строить пирамиду.

Советую почитать Ж. Бодрийяра "Политэкономия знака".

Те, которые убеждают нас, что мы зомбированы путинской пропагандой, сами также зомбированы, но антипутинской пропагандой. Это те же обыватели, без всяческого объективного понимания проблемы. Маск, вероятнее всего, проходимец в науке. Он лишь затейник и организатор и не более. И это, казалось бы отлично! Затейники, продюсеры и организаторы науки нужны. Увы! Ему без разницы чем заниматься геологией или гинекологией, лишь бы шла прибыль. Я изучил лексику Илона Маска. Это не лексика учёного. Делал контент-анализ его английских интервью. Но его мировые затеи пока вызывают у обывателей симпатию. Время покажет. Но то, что он игрок - об этом мы узнаем в ближайшие годы. Пока я анализирую не то, что он говорит. А то как он это говорит. И там немало блефа. Он расцветающий игрок. И пока то, что мы видим - это цветочки блефа, заправленные реальным космосом, реальными электромобилями, марсоходами и т. п. Всё это натура и декорации. Главное это фондовый рынок и покупки обывателями его акций. Это работа на полублефе - смешении реальных достижений с рыночной туфтой.

Не стоит считать, что симулякры только плохи и вредны. То, что есть гиперреальность и некие живые знаки, которые, порой реальнее и актуальнее Реальности, это спорная тема.

Винни-Пух, порой, вызывает большее душевное переживание у ребёнка, чем настоящий медвежонок в зоопарке. Я показал это в своей статье "О симулякрах”, после которых появляются жертвы и лохи, вызванные банкротством проекта пирамидника-афериста. Кстати, недавно Маск заговорил о банкротстве некоторых составляющих его проектов, в частности, Spaсe X.

Постмодернизм с его симулякрами - это новая реальность, к которой нужно относиться не позитивно, не негативно, а объективно. Эта постмодернистская реальность о нас не спрашивает, но бьёт с затылка и без предупреждения. Кстати, она может быть условием культуры катастрофы, если мы не будем к ней прислушиваться.

Замечания некоторых "экспертов” о брюзжании и зависти, которое может быть у России в связи с успехами Запада и США, олицетворяемыми Илоном Маском, это видимо, от непонимания обывателями эпохи постмодернизма.

По сути, своей, Илон Маск - мой традиционный объект исследования в рамках моих былых интересов и соответствующих общефедеральных монографий "Энциклопедия блефа" (1995 г.), "Иллюзиониз и личности" (1997 г.), "Психология блефа, иллюзий манипуляций" (2006). Иногда возвращаюсь к былым интересам.Поэтому мне хотелось бы оценки моих текстов и предположений о будущем Илона Маска, а не оценок меня как личности.

Единственный из аргументов, которые приводят эксперты из-за своей безысходности, это большие деньги Илона Маска. Но они забывают, что исторически у любой финансовой пирамиды или финансового пузыря, вызванного манипуляциями и блефом, имеет место этап больших денег и капиталов.Тем более, раздувающийся проект Илона Маска специфический, проходящий в условиях необузданной инфляции в США.

Мой анализ Илона Маска уходит глубоко в философию нашей эпохи. Это вопрос к философам, которые своей интеллектуальной кровью высветили в истории философии этап, когда уже не работают былые инфантильные (классические)условности. "Постмодернизм" - это не слоган, который можно отбросить. Это реальность со своими качественными особенностями, которые никогда в культуре человечества не были. Появились информационные инструменты влияния на мир, не знать их опасно. Увы, многими это игнорируется. Поэтому эта новая реальность будет бить жестоко катастрофами, благодаря своим пустышкам, которые уводят обывателей от реальности.

А Илон Маск решил поиграть с этими инструментами в свою угоду. У него прагматичный и узкий взгляд на науку. Тем более, Маск ориентирован мощными мировыми политическими и экономическими субъектами. Его используют. Кто использует? Об этом мы узнаем позднее.

В частности, мы увидим и узнаем об этом тогда, когда нечто произойдёт с Россией. Есть заблуждения, согласно которым Маск полезен для прогресса России. Я не ругаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения.

Вспомним о том, как возник феномен Илона Маска. На фондовом рынке была пауза и стагнация. И вот наконец-то пришёл выскочка мировой экономики И. Маск со своими дутыми мировыми громкими проектами, в которые поверили инвесторы от мала до велика. СМИ и Интернет со своими сетями помогли ему за его же деньги. Это были мощные инвестиции И. Маска на повышение своего мнимого репутационного капитала. Поражает то, что он, благодаря своим манипуляциям, умудрился обойти в доходах лидеров информационных технологий, которые хорошо нагрелись на мировых проблемах, связанных с распространением коронавируса. Эти игроки требуют отдельных исследований.

Почитайте как Илон Маск пиарится практически на всём, что приносит прибыль, Он влезает своей натурой в большое число художественных фильмов. Эта истероидность - всегда признак авантюры.

Почитайте, как он пиарился на весь мир со своей ненужной подводной лодкой при спасении людей в одном из регионов мира. Он встревает со своими мотивами пиара, а не с мотивами помочь обществу. Эти все блефовые действия Илона Маска аналогичны почерку НАТО, управляемого США, которое встревает во все точки мира со своей помощью настолько, что понатыкала свои военные базы по всему миру. Но реального прока от этого всему миру нет, кроме усиления влияния глобального доллара.

По-видимому, в ближайшее время пузырь Илона Маска начнёт сдуваться. Наметившееся банкротство детища Илона Маска Spase X- это лишь начало сдувания этого пузыря.

Как Маск играет с пузырящимися криптами об этом в СМИ пока не пишут, но это отдельная тема. И Маск, как главный игрок в эти пустышки, желает вовлечь туда многие бедные страны-лохи. И Россия должна это осознавать. А наша власть почему-то уже давно облизывается на крипты. Нужно задуматься о том, как быстро раздулись капиталы Илона Маска? И ни в коем случае не связывать это с манипуляциями с использованием космоса, электромобилей и энергозаменителей. Всё это лишь натура, используемая как декорации для раздувания финансовых пузырей Илона Маска. А тем временем, реальность долбанула по Европе в связи с главным ресурсом - газом.

Сейчас на рынке достаточно одного громкого возмущения, вызванного какими-либо судебными или экономическими событиями с детищами Маска как сразу резко начнут падать цены а акции его компаний. Рынок акций Маска шаткий и надутый. И сам И. Маск это знает. Самое лучшее что он сейчас начнёт делать - это бездарно скупать мировые ценности и оставшуюся мировую недвижимость.

Маск должен готовиться к своей новой роли мирового лидера-авантюриста. А мелкие авантюристы, строящие аферистические пирамиды в различных странах мира, считают его кумиром. Маск среди них вырвался вперёд. Все они рядоположены с Илоном Маском, как говорят -"одного поля ягоды".

Поражает то, насколько зазомбирован читатель достижениями Илона Маска. Я ещё ни разу не ошибся в своих прогностических статьях об иных строителях пирамид. И многие обыватели-лохи потом мне признавались, дескать, чтож мы раньше-то, благодаря вам не сделали соответствующих выводов. Как исследователь в сфере философии и психологии иллюзий, я редко ошибаюсь в своих прогнозах.

Нефть останется на долго в цене! И никакие временные игры главных спекулянтов, задающих тренд и лохующих мелких игроков фондовой биржи, никакие илономаски-шоу с электромобилями и марсоходами, а также илономаско-криптопузырями не изменят реальность.

А Илон Маск ещё покажет яркость своей авантюры. История его будет поминать как великого мирового пирамидного крипто-лохотронщика, а не ученого-мецената. А пока наблюдайте, как технологично на инвестиции Илона Маска раскручиваются в мировых СМИ его симулякры. Более того, наблюдайте затем как дилетант Илон Маск навязывает другому дилетанту Трампу технологии передела мира его и ресурсов.