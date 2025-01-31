Осуждённый таксист-мигрант мог отравить ещё 5 человек, на северо-западе Москвы горит нелегальный хостел

Осужденный на 10 лет таксист из Азербайджана Рахман Сулейманов мог отравить ещё пять человек в Москве, считает следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по Москве Алла Морозенко. Она проанализировала нераскрытые похожие уголовные дела и обнаружила ещё около 40 эпизодов, когда в крови не выживших граждан находили алкоголь и препарат, которым травил своих пассажиров Сулейманов. Морозенко считает, что в пяти случаях вина Сулейманова вероятна, но доказать это сейчас уже невозможно.

Сулейманова задержали в 2020 году. В Азербайджане у него остались жена и четверо детей, и в России он зарегистрировал новый брак. И в Азербайджане, и в России он был несколько раз судим за кражи. За отравления судили его только по трём эпизодам: по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, о разбое и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.







Жители Кунгура Пермского края массово отравились шаурмой, купленной в одном и том же киоске на улице Коммуны. С острым отравлением в больницы города попали 14 человек, среди которых четверо детей. Владельцем киоска является местный предприниматель и рэпер Шухрат Имовов.

На северо-западе Москвы загорелся нелегальный мигрантский хостел. Пожарных вызвали поздно, в результате чего пожар распространился на 2 тыс. кв. метров и его пришлось тушить четырьмя вертолётами.