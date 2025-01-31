 

Осуждённый таксист-мигрант мог отравить ещё 5 человек, на северо-западе Москвы горит нелегальный хостел

 

 

Осужденный на 10 лет таксист из Азербайджана Рахман Сулейманов мог отравить ещё пять человек в Москве, считает следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по Москве Алла Морозенко. Она проанализировала нераскрытые похожие уголовные дела и обнаружила ещё около 40 эпизодов, когда в крови не выживших граждан находили алкоголь и препарат, которым травил своих пассажиров Сулейманов. Морозенко считает, что в пяти случаях вина Сулейманова вероятна, но доказать это сейчас уже невозможно. 

Сулейманова задержали в 2020 году. В Азербайджане у него остались жена и четверо детей, и в России он зарегистрировал новый брак. И в Азербайджане, и в России он был несколько раз судим за кражи. За отравления судили его только по трём эпизодам: по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, о разбое и о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.


Жители Кунгура Пермского края массово отравились шаурмой, купленной в одном и том же киоске на улице Коммуны. С острым отравлением в больницы города попали 14 человек, среди которых четверо детей. Владельцем киоска является местный предприниматель и рэпер Шухрат Имовов.

 

На северо-западе Москвы загорелся нелегальный мигрантский хостел. Пожарных вызвали поздно, в результате чего пожар распространился на 2 тыс. кв. метров и его пришлось тушить четырьмя вертолётами. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Задержан азербайджанец, убивший в Сергиевом Посаде байкера
» Студентку, оборонявшуюся от напавшего на нее человека, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
» Дело Мирзаева передано на доследование
» Предполагаемый убийца Буданова оказался не тем человеком, за которого себя выдает
» Новый межнациональный конфликт в Петербурге
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Осуждённый таксист-мигрант мог отравить ещё 5 человек, на северо-западе Москвы горит нелегальный хостел

  • 12:21
  • 64

Задержаны три руководителя Роснано, Генпрокуратура обещала проверить Чубайса

  • 11:06
  • 133

Запас газа для отопления в Приднестровье исчерпан

  • 08:21
  • 199

Следствие установило картину произошедшего в Русском Поречном; ВСУ атакуют российские регионы, в Горловке 11 раненых

  • 08:14
  • 343

"Злой город". Мысли о фильме

Счётная палата: Росстат закупил планшетов почти на 10 млрд и использовал 15% из них

  • 16:19
  • 313
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru