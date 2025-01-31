Запас газа для отопления в Приднестровье исчерпан

Запас газа для отопления жилых домов и социальных учреждений в Приднестровье исчерпан, заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам , "с точки зрения поддержания в исправном техническом состоянии газотранспортной системы и давления в многоэтажной застройке" запасов газа может хватить ещё на пять дней. "А если мы говорим об отоплении домов граждан и социальных объектов, то газа уже, в принципе, нет". В настоящее время соцобъекты в регионе отапливаются благодаря котельным, работающим на дизельном топливе.

Международное движение русофилов призвало генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности ООН Амара Бенджама предотвратить надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Приднестровье.

"С глубокой тревогой обращаемся к вам, а также к главам государств и правительств стран Евросоюза, председателю Еврокомиссии, Международному комитету Красного Креста, гуманитарным организациям мира и всему международному сообществу <…> в связи с чрезвычайной энергетической ситуацией, сложившейся после 1 января 2025 года из-за прекращения поставок природного газа в Приднестровье. <…> От имени членов нашего движения, представленного в 77 странах мира, призываем вас приложить все возможные усилия для прекращения топливно-энергетического кризиса и принять срочные меры, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Приднестровье", - говорится в заявлении. В движении подчеркнули, что необходимо остановить "антигуманную политику молдавских властей и незаконное экономическое и политическое давление на жителей региона".