ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области с помощью западных РСЗО

В ночь на четверг, 30 января ВСУ произвели несколько атак на российские регионы, включая Брянскую область, целью был крупнейший в мире российский нефтепровод "Дружба". Удар был нанесён с использованием реактивных снарядов американской системы залпового огня "Хаймарс". В посёлке Мамай Брянской области произошёл мощный пожар.

Мирный житель ранен при ударе Вооруженных сил Украины по жилому дому в деревне Воронок Рыльского района Курской области.

В Белгородской области атакованы Шебекино, Соболевка, Безлюдовка, Борисово, Малиновка. Повреждены частные жилые дома и автомобили.





ВСУ нанесли массированный удар не менее чем 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской народной республике, использовались кассетные снаряды. Известно об одном раненом мирном жителе. Повреждения получили жилые дома и административное здание, значительная часть города осталась без электроснабжения. Двумя днями ранее при обстреле Кременной пострадала пожилая женщина (обратилась за помощью только сейчас).

Также ВСУ обстреляли жилые дома в центре Каховки (Херсонская область).

В Запорожской области обстреляна Каменка-Днепровская.