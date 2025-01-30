 

ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области с помощью западных РСЗО

 

В ночь на четверг, 30 января ВСУ произвели несколько атак на российские регионы, включая Брянскую область, целью был крупнейший в мире российский нефтепровод "Дружба". Удар был нанесён с использованием реактивных снарядов американской системы залпового огня "Хаймарс". В посёлке Мамай Брянской области произошёл мощный пожар.

Мирный житель ранен при ударе Вооруженных сил Украины по жилому дому в деревне Воронок Рыльского района Курской области.

В Белгородской области атакованы Шебекино, Соболевка, Безлюдовка, Борисово, Малиновка. Повреждены частные жилые дома и автомобили.


ВСУ нанесли массированный удар не менее чем 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской народной республике, использовались кассетные снаряды. Известно об одном раненом мирном жителе. Повреждения получили жилые дома и административное здание, значительная часть города осталась без электроснабжения. Двумя днями ранее при обстреле Кременной пострадала пожилая женщина (обратилась за помощью только сейчас).

 

Также ВСУ обстреляли жилые дома в центре Каховки (Херсонская область).

В Запорожской области обстреляна Каменка-Днепровская.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Брянской и Херсонской областях, ДНР, ЛНР
» Раненые в Белгородской области, отключения света в Херсонской и ДНР, тяжёлое положение в Кременной
» Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области и ЛНР есть погибшие
» Украинские беспилотники атаковали Джанкой и нефтепровод "Дружба"
» Украинцы обстреляли Алчевск и убили учительницу начальных классов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Счётная палата: Росстат закупил планшетов почти на 10 млрд и использовал 15% из них

  • 16:19
  • 182

ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области с помощью западных РСЗО

  • 13:35
  • 236

Показания в защиту генерал-майора Ивана Попова дали свыше 500 военных

  • 13:16
  • 233

ИИ придерживается левых взглядов; более миллиона строк конфиденциальной информации о пользователях ИИ утекли в сеть

  • 12:46
  • 237

На Ставрополье исламист готовил подрыв электрички, в Челябинске следствие нашло новые данные о драке местных подростков с мигрантами

  • 12:18
  • 250

Генпрокуратура: владельцы аэропорта "Домодедово" вывели в недружественные юрисдикции 18 млрд рублей

  • 11:57
  • 233
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru