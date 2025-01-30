На Ставрополье исламист готовил подрыв электрички, в Челябинске следствие нашло новые данные о драке местных подростков с мигрантами

В Ставропольском крае ФСБ задержала исламиста, готовившего дистанционный подрыв электрички
, следовавшей по маршруту "Кисловодск - Минводы". Исламист приехал в Россию из Средней Азии
. Для изготовления взрывного устройства он приобрёл селитру, саморезы и гвозди. Также в ходе обыска у него по месту проживания в Ессентуках силовики изъяли химические вещества.
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали начальницу Отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Копейску за взятку
от иностранца. В Челябинске задержали начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции «Тракторозаводский». По данным следствия, с марта 2023 по январь 2025 года, пользуясь своими должностными полномочиями, сотрудник полиции регулярно получал через посредников взятки
за сокрытие сведений о гражданах России, не состоящих на воинском учете.
В Петербурге в ходе профилактического рейда по двум стройкам полиция задержала более 100 мигрантов, нарушивших порядок пребывания на территории России. Также полицейские остановили около 200 автомобилей и проверили документы почти у 300 человек. В результате были выявлены 24 иностранца, нарушивших миграционное законодательство.
Рост преступности происходит "в первую очередь, к сожалению, в связи с присутствием незаконной миграции в нашей стране", считает
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В Челябинской области следователи возбудили уголовные дела о вымогательстве и грабеже у подростков. В конце декабря 2024 года сообщалось, что несовершеннолетних из Челябинска привлекли к уголовной ответственности за драку с приезжими из Средней Азии. Тогда следствие упустило доказательства, свидетельствующие о противоправных действиях второй стороны конфликта. Правоохранители выяснили, что один из участников драки Фируз Джумаев в 2021 и 2022 годах открыто похитил у несовершеннолетнего имущество, а у другого подростка вымогал деньги. По результатам проверки ряд руководящих сотрудников следственного управления по Челябинской области привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.