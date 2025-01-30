На Ставрополье исламист готовил подрыв электрички, в Челябинске следствие нашло новые данные о драке местных подростков с мигрантами

Также полицейские остановили около 200 автомобилей и проверили документы почти у 300 человек. В результате были выявлены 24 иностранца, нарушивших миграционное законодательство.

В Челябинской области следователи возбудили уголовные дела о вымогательстве и грабеже у подростков. В

конце декабря 2024 года сообщалось, что несовершеннолетних из Челябинска

привлекли к уголовной ответственности за драку с приезжими из Средней Азии. Тогда следствие упустило доказательства, свидетельствующие о противоправных действиях второй стороны конфликта. Правоохранители выяснили, что один из участников драки Фируз Джумаев в 2021 и 2022 годах открыто похитил у несовершеннолетнего имущество, а у другого подростка вымогал деньги. По результатам проверки ряд руководящих сотрудников следственного управления по Челябинской области привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.