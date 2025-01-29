Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Иногда размышления приводят меня к идеям, которые мне сложно назвать приятными. Но если такова логика развития идеи, приходится иметь с этим дело. Есть одна идея, которая у меня развивалась в трех стадиях, где каждая последующая - менее очевидная, но при этом более "современная".

Первый уровень - это идея о "статусном давлении снизу". Кто-то может думать, что в интересах всех, чтобы предметы роскоши обходились в производстве дешевле. Но основные потребители роскоши часто думают иначе. "Пожалуйста, сделайте что угодно, чтобы мой айфон стоил не дешевле, а дороже - потому что иначе всякий сможет его себе позволить, и как мне тогда отделять себя от них?"

Я называю это "статусное давление снизу", в отличие от "статусной тяги наверх". Одно дело - когда человек смотрит на обладателей более высокого, чем он, статуса, и чувствует зависть и желание приобщиться к ним. Но имеет значение и другая мотивация - когда те, кто снизу, развиваются, начинают создавать напряжение, и классу повыше приходится крутится-вертеться, чтобы поддерживать с ними дистанцию. Скажем, раньше достаточно было обладания Мерседесом, чтобы чувствовать себя "выше людишек", но теперь мало кого этим удивишь. Вот и приходится изворачиваться и придумывать новый способ разделения на "своих, верхних", и "чужих, нижних".

Эта идея довольно старая и известная, но есть и второй уровень, несколько менее очевидный, и более новый.

Какие вообще способы поддержания границы между стратами существуют? Что делать верхним, чтобы была "окончательная бумажка, броня!"?

Во-первых, это описанный выше имущественный ценз. Однако, его поддержание обходится дорого.

Во-вторых, это правовые методы - например, разделение на сословия или касты. В наше время это уже несколько неактуально, "так не принято".

В-третьих, культурные различия - "длинные рукава", какие-то "непрактичные модные вещи", которые классу пониже неудобно использовать. Однако, как раз эти вещи довольно быстро сходят на нет под натиском подражателей.

В-четвёртых, расовые/религиозные различия. Выстроить по принципу "вот эти - другие по объективным антропологическим или культурным причинам, значит, они обязаны быть ниже статусом". Проблема этого метода, во-первых, в том, что "это плохо", а во-вторых, в том, что он недостаточно гибок. Вырвавшийся наверх не вполне способен поменять свои свойства на те, которые отвечают требованиям его статуса. Ты можешь стать президентом, но вот поменять цвет кожи - с этим как-то сложнее.

Что же еще такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

А вот мы и приходим к идее второго уровня. Что есть такого, что *"нужные люди" могут принять, а вот те, кого они считают "низшими", не смогут на это согласиться? Да у нас же есть *гендерный дискурс! Невероятно удобные маркеры! Циничной верхушке легко входить, а вот массам традиционалистская инерция не даёт.

И тут внезапно складывается паззл. Разъясняются некоторые*"странные вещи".

Во-первых, почему так важна становится *"повестка". Если бы речь шла о просто каком-то антропологическом или культурном признаке - это было бы интересно, но не так масштабно. Подумаешь, у какого-то процента населения другая *ориентация. Подумаешь, кто-то там к *кому-то себя относит. "Да какая разница, кто там с кем ...". Другое дело, если этот признак становится маркером статуса, начинает определять самые серьёзные вопросы иерархии.

Во-вторых, становится понятно это наведение тени на плетень по поводу естественности или приобретённости. В маркер статуса, для удобства, формальный вход должен быть простым. "Я идентифицирую себя... " - и достаточно. Но в то же время ни у какого скептика не должно быть оснований оспаривать принадлежность, основываясь на том, что "это просто твой выбор, захотел и стал". Аргумент должен быть железным, непоколебимым, стена! "Я вот такой, и всё тут - ты ничего не можешь с этим сделать!" Это также видно по "странной статистике" "повышения процента" - ухода от*"естественных 5%".

В-третьих, проясняется причина дрейфа от первых *трёх букв аббревиатуры до *Т и +, потому что *T - это ещё большая свобода перемещения в *"особую зону". Тебе даже необязательно иметь некие изначальные предрасположенности (хотя и желательно), тебе достаточно просто произвести некоторые действия, чтобы попасть *"туда".

В-четвёртых, почему где расовый дискурс, там почему-то сразу и *гендерный дискурс? Конечно, это можно объяснять единством из-за запроса на толерантность и свободу. Но можно это понимать и так, что везде, где исключается иерархия по расовому признаку, необходимо тут же это чем-то заменять - например, этой самой иерархией по признаку отношения к *гендеризму.

Довольно понятно, что могут быть сомнения в тотальности подобной системы маркеров статуса на общественном, межличностном уровне. "Ну, относишься ты к *каким-то таким, это не делает тебя представителем высшего класса". Хотя, в масштабах верхушки среднего - низа верхнего класса это может и иметь значение, по крайней мере, на Западе. Принадлежность к *меньшинствам действительно может повышать статус *"просто по факту".

Но это более явно работает на межгосударственном уровне - потому что речь идёт уже даже не о принадлежности к *какому-то гендеру, а об отношении к гендерному дискурсу вообще. *"Толерантные государства", как мы видим, вполне могут давить авторитетом и реальными, значимыми дискриминационными мерами те страны, которые просто не могут позволить себе принять соответствующую идеологию. "Не можете одобрить *однополые браки? Вот просто не можете, население не позволит? Тогда, платите и кайтесь, и сидите на уровне максимум середнячков в нашем сообществе".

Эта система новой статусной стены строилась достаточно долго. У неё большая идеологическая накачка. И не столько потому, что кому-то жалко *меньшинств. А потому что так легче поддерживать иерархию, разделять на *"своих" и "чужих", раз расовые и иные маркеры оказываются неприемлемыми.

Но у всего этого есть и третий уровень, который вырисовывается, как мне кажется, только сейчас.

Вопрос простой - а как же к вышеописанному относиться? Плохо ли или хорошо, что кто-то выстраивает статусную стену на основе позиционирования субъектов по их отношению к *гендерному вопросу? У кого-то может сразу возникнуть мнение: это ужасно, противоестественно, и с этим надо бороться.

Но если посмотреть на это более цинично и прагматично, то начинаешь думать, что вот как раз эта статусная стена обходится в масштабе человечества достаточно дёшево. Это не золотые статуи строить, не людей на Луне высаживать, и не десять тысяч боеголовок содержать, не говоря уже о войнах.

Мы, конечно, можем подумать, что если мы демонтируем этот способ статусного разграничения, то верхний класс надорвётся в своих попытках возродить его другими методами, и больше тратиться ни на какие стены будет не нужно. К сожалению, опыт заставляет подозревать, что этого никогда не случится. Никогда не надорвётся, а заставит всё человечество заплатить за новую стену. И она будет, по крайней мере, на первых этапах, архаичной, а потому тупой и дорогой. Я так вижу этот образ будущей ностальгии "всего только и проблем было, кто за *радугу, кто против".

Если же кто-то думает, что всё закончится тем, что в этот-то раз Запад слаб, и как "элита", надорвётся - то надо понимать, что элита-то всегда будет, даже если сместится с текущих позиций (если только всё не свести к радикальной уравниловке, конечно), и будет искать свой статусный маркер - и, в итоге, найдёт.

Вот мы и наблюдаем это. Если некто вдруг чувствует, что стена его морального превосходства на основе того, что он якобы более свободный, более *толерантный, такой весь за права, рушится (а эта стена даёт совершенно неиллюзорные плюшки благодаря легитимизации при помощи неё дискриминационных мер), то он не смирится с тем, что его превосходство уходит, просто начнет взращивать, например, своё военное превосходство - призывы к чему мы и слышим прекрасно в последние годы, а с приходом известных политиков это примет и реальные очертания. На первых этапах, можно вообще ничем не обосновывать свои дискриминационные замашки, кроме национальных хотелок.

Грубо говоря, кто-то радуется, что переламываются институты всего этого*DEI-толерантности-вокизма? А куда пойдут освободившиеся деньги? Правильно, вместо интимной смазки закажут новые пушки! Кто-то думает, что "нанесён непоправимый ущерб моральному авторитету"? Но прошлое не имеет значения, пустота - образ того, как решать, кто круче - заполнится чем-то новым.

Скорее всего, пути назад нет. Процесс уничтожения многих текущих статусных маркеров уже запущен, и скоро, вероятно, никому уже не будет дела до всех этих вопросов. Элита легко откажется от своей конвенции по поводу того, что считать признаком принадлежности к элите, и просто примет другую конвенцию. С некоторыми издержками на перестройку, но всё же.

Более интересно, какие формы она будет иметь? Я бы предпочёл, чтобы это было что-то вроде понтов, связанных с космическими технологиями в противостоянии Запада и СССР, когда обе стороны вбрасывали огромные ресурсы не для того, чтобы получить реальные результаты, а чтобы обосновать своё первенство.

Например, такими могли бы стать понты в области Искусственного интеллекта. Или селений на Марсе. Да всё, что угодно. Но уж точно, я бы не хотел, чтобы это были боевые понты или меряние контролем над ресурсами. Но время покажет. И, возможно, у нас как раз сейчас есть возможность как-то на это повлиять? Найти, наконец, достойный признак отличия тех, кто достоин?

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