 

Это одна из самых масштабных техногенных аварий в истории новой России

Выдвинулись в Анапу, чтобы помочь с очисткой пляжей и птиц от мазута. Рассказываем, что увидели на месте.

Берег в мазуте, птицы тоже, и в большом количестве. Мазут очень токсичный, запах резкий. На пляже работать трудно даже в респираторах. Едкий запах ощущается и в городе.

Без средств защиты пребывание на месте невозможно, но и носить респиратор круглосуточно тоже не выйдет. Даже физически развитым волонтерам трудно весь день работать лопатами без доступа к кислороду. К концу дня ребята надышались и всем под вечер было плохо. Восстанавливались, пили полисорб.

Что касается работы волонтерского движения: передают, что организация на высшем уровне. Быстро ловят и отмывают птиц, бесплатно размещают и кормят волонтеров, выдают респираторы и костюмы защиты, все необходимое для работы, хорошо инструктируют.
 
Работа МЧС ведется вместе с волонтерами, мазут собирают техникой, снимают грунт целыми пластами. Но даже после снятия грунта остается много мазута. Есть подозрение, что он проник очень глубоко и техника только сильнее его закапывает. Птицами МЧС не занимается, их спасают только волонтеры.

При этом в городе действует запрет на ловлю птиц в ночное время. Это затрудняет работу волонтеров, потому что птиц эффективнее ловить именно ночью и до запрета так и поступали. Но полиция не допускает ночных работ и следит, чтобы никто не лазил в темное время суток.

 
Песок с мазутом увозят с пляжей и складируют относительно недалеко от жилых домов. Вонь там страшная и есть обеспокоенные жители.

 
Сейчас объем работы очень большой, но страшнее то, что вероятно большая часть мазута осела на дно и начнет всплывать на поверхность при потеплении.

 
Кажется, что эта проблема не решится в этом году. Это одна из самых масштабных техногенных аварий в истории новой России. Будем держать вас в курсе.

 
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