 

Скандал с заражённой кровью обойдётся британским налогоплательщикам в более чем 10 млрд фунтов

Как пишет "Дейли Мейл", вскрывшаяся история, что в 1970-80-е годы британская система здравоохранения (NHS) массово заражала пациентов гепатитом С, а также ВИЧ-инфекцией, поскольку использовала донорскую кровь, задёшево поставленную из США, где в числе платных доноров были заключённые, бездомные и наркоманы, обойдётся британским налогоплательщикам в более чем 10 млн фунтов компенсаций. От действий NHS в Британии пострадали более 30 тыс. человек. 
 
Другой скандал по поводу NHS, который разгорается прямо сейчас, связан с тем, что медицинское приложение, которое призвано поддерживать женщину во время беременности, спрашивает женщин о том, не мужчины ли они, и какое "предпочитаемое местоимение" они используют. В NHS такой подход называют гибкостью и инклюзивностью. 
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APN.ru