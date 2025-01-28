 

В Первом казачьем университете будут изучать русский героический эпос

Дополнительную общеобразовательную программу по изучению русского героического эпоса для казачьих кадетских корпусов планируют открыть в МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первом казачьем университете), сообщил ректор МГУТУ Арсений Миронов.

"Год назад здесь, на Рождественских чтениях, мы обсуждали потенциал русского героического эпоса, казачьего эпоса, былины про казака Илью Муромца. [В эпосе] есть потенциал в плане воспитания, выработки ценностных ориентаций нашей молодежи. И вот прошёл год, мы подготовили дополнительную общеобразовательную, общеразвивающую программу на 18 занятий <...> для казачьих кадетских корпусов".

Первый семинар планируется провести в марте 2025 года.

Также Миронов рассказал, что в МГУТУ им. Разумовского успешно реализовывается специальная программа бакалавриата для студентов из казачьих регионов: "Мы все сейчас реализовали, уже два курса мы набрали, и через год в этом зале [актовом зале университета] уже не хватит места для студентов казачьего бакалавриата".
С 2023 года в МГУТУ проводится обучение на казачьем бакалавриате, где готовят журналистов, педагогов-историков и управленцев по написанным с нуля учебным планам, которые совмещают классическое гуманитарное образование с прикладными дисциплинами, а также содержат отдельный блок по истории и культуре казачества.
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