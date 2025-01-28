В 2025 году граждане РФ смогут забрать пенсионные накопления

В 2025 году россияне смогут забрать все пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По словам Гаврилова, в нынешнем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев (22,5 года). Показатель нужен для расчёта ежемесячной суммы отчислений.
При начислении накоплений могут возникать ошибки или отказы, чтобы не допустить этого, депутат рекомендовал узнать на портале «Госуслуги» или в Соцфонде, где именно они хранятся. Если речь о негосударственном пенсионном фонде (НПФ), важно убедиться в наличии у него лицензии, это можно проверить на сайте Центробанка.