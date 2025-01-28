 

В 2025 году граждане РФ смогут забрать пенсионные накопления

 

В 2025 году россияне смогут забрать все пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 412 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений больше 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат.

По словам Гаврилова, в нынешнем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев (22,5 года). Показатель нужен для расчёта ежемесячной суммы отчислений.

Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рубля — как дополнение к основной пенсии.

Также стоит уточнить правильность учета трудового стажа: ошибки часто возникают из-за неправильного учёта работодателями страховых взносов или недостающих данных о стаже.

При начислении накоплений могут возникать ошибки или отказы, чтобы не допустить этого, депутат рекомендовал узнать на портале «Госуслуги» или в Соцфонде, где именно они хранятся. Если речь о негосударственном пенсионном фонде (НПФ), важно убедиться в наличии у него лицензии, это можно проверить на сайте Центробанка.

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APN.ru