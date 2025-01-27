В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тыс. человек; возможно массовое банкротство заводов

По данным за 2023 год, в российском агропромышленном комплексе не хватает более 200 тысяч человек, в различных сферах АПК недостает от 30% до 50% работников.

В РФ на протяжении многих лет наблюдается тенденция к снижению численности работников, занятых в сельском хозяйстве. Так, в 2017 году в отрасли работало 4,46 млн человек, в 2023 году - 4,2 млн человек. Снижение числа работников в сельском хозяйстве объясняется многими факторами: это невысокий уровень и качество жизни на селе и связанный с этим отток населения в города, непривлекательность сельского труда. В отрасли сохраняется невысокий уровень доходов: по данным Росстата за 2023 год, средняя зарплата в сфере АПК составила 53 827 рублей при средней зарплате по стране 73 383 рубля.

При этом в ходе приёмной кампании 2024 года на обучение в вузы Минсельхоза было подано почти 350 тысяч заявлений, что на 10,6% больше, чем в 2023 году.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в начале 2025 года российская промышленность оказалась перед угрозой массовых банкротств заводов. Более чем у 20 процентов предприятий обрабатывающей промышленности отношение прибыли к процентным платежам находится на рискованном уровне, хуже всего ситуация складывается в транспортном машиностроении. Повышение ставок по кредитам в 2024 году привело к тому, что доля компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, выросла с 5,8 процента от совокупной выручки реального сектора до 12,6 процента (то есть речь идёт о девятой части российской промышленности). Вероятно, что банкротства коснутся в первую очередь машиностроения, не связанного с ОПК, потому что получить новый кредит они могут только по очень высокой ставке. В то же время госкомпании могут рассчитывать на помощь властей.