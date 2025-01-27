 

Издательство "Просвещение" обязано перечислить в бюджет 2 млрд рублей незаконно полученных доходов

 

Российское издательство «Просвещение» обязали вернуть в бюджет два миллиарда незапланированного дохода. Федеральная антимонопольная служба поясняет, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. Пользуясь своей монополией, компания завысила цены на книги сильнее, чем выросли расходы на производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.

Антимонопольное ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала издательству предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2,03 миллиарда рублей.


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APN.ru