 

ФАС предписала МТС передать в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

 
Федеральная антимонопольная служба России предписала ПАО "МТС" перечислить 3 млрд рублей в федеральный бюджет из-за нарушения антимонопольного законодательства: МТС признали нарушителем за повышение стоимости услуг сотовой связи - в среднем на 8% - в апреле-мае текущего года; повышение тарифов затронуло более 30 млн абонентов МТС, но при этом, как указала ФАС, было "экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей". 

"Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", - говорится в сообщении ФАСПомимо перечисления средств в бюджет, регулятор предписал МТС снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.

 

Кроме того, в конце августа Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении операторов связи МТС, "Мегафон", "Билайн" из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. В случае установления по итогам рассмотрения антимонопольных дел вины компаний им также может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

Сотовый оператор T2 (ранее Tele2) отменил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополь. 

 

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