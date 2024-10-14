ФАС предписала МТС передать в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

"Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", - говорится в сообщении ФАС. Помимо перечисления средств в бюджет, регулятор предписал МТС снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.
Кроме того, в конце августа Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении операторов связи МТС, "Мегафон", "Билайн" из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. В случае установления по итогам рассмотрения антимонопольных дел вины компаний им также может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.
Сотовый оператор T2 (ранее Tele2) отменил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополь.