 

Лукашенко побеждает на президентских выборах с двадцатикратным перевесом

 

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с более чем двадцатикратным превосходством над ближайшим конкурентом. По предварительным подсчётам ЦИК Белоруссии, он получил поддержку 86,82 процента избирателей. Против всех проголосовали 3,6 процента граждан. Замыкает тройку Сергей Сыранков (3,21 процента). Остальные кандидаты набрали 2,02, 1,86 и 1,74 процента соответственно. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков отметил, что таких спокойных выборов в стране ещё не было. "На сегодня обстановка контролируема, каких-либо инцидентов мы не ожидаем".

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом, поскольку не может быть диктатором: «Это не женская должность. Я категорически против, чтобы женщину загружать этой работой, женщина не может быть диктатором».


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APN.ru