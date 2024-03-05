Лукашенко сообщил, что находится в поиске лидера, который сможет возглавить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил
избирателям, что он соответствует требованиям к фигуре главы государства, однако "вы должны понимать: я не вечен. Вы будете жить при новом президенте". По его словам, найти в Белоруссии человека, достойного занять пост главы государства, -- это "моя большая задача". И с этой целью было создано Всебелорусское народное собрание. Новый лидер "должен выйти на поверхность", и он должен быть "достаточно крепким", уметь защищать страну, не жалея своей жизни. Лукашенко дал понять, что только если найдёт такого человека, он не будет участвовать в следующих президентских выборах.