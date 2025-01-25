Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

- Случайно задержался и решил осуществить свою давнишнюю, я бы сказал, мечту.

Делаю вам предложение: давайте с вами всех убьём.

- Как, убьём...

- Творчески.

(из старого советского фильма)

Любая идеология, агрeссирующая в фанатизм, неизбежно становится маразмом.

Cреди мирного населения, oтрезвление начинается в стадии, когда маразм более не удаётся игнорировать или покрывать сладкими благоречиями, даже самым убеждённым его сектантам (ср. свобода слова - это «подавление выбора»; цензура – «волеизъявление демократии» и т.д.) С этого момента идёт обратный счёт к полному провалу очередной воинствующей утопии. Но это вовсе не означает, что отступление от осрамившейся повестки будет брутальным и единодушным. Ничто не живёт так долго и не защищается так яростно, как Стокгольмский синдром, раздутый до размеров массового психоза.

Осевшая в нерешительности, после избрания президента Трампа, Европа, уже несколько дней заворожённо наблюдает, как на родине всея политкорректи, в Соединённых Штатах Америки, демонтируется остов до сих пор настойчиво внедряемой по миру идеологии *псевдо-толерантности, левацкого реваншизма, *воукизма и *принудительных дискриминаций, бесконечных, как количество *придуманных полов. Демонтируется быстро и эффективно. А главное - наглядно и бесстрастно. Чтобы хорошо просматривалось, из какого, простите, «рожна» и палок все эти конструкции были возведены в ранг обязательных святынь.

Обратите внимание, например, каким внезапным поворотом завершается путь от коленопреклонения всей Америки перед почившим от передоза наркоманом и мультирецидивистом, Джoрджем Флойдом - до низвержения неприкоснoвенности нелегальных мигрантов-правонарушителей и их массовых высылок за новые «санитарные кордоны».

Или каким стремительным финалом знаменуется переход от управления пожарной охраной в Лос Анджелесе, с тремя *лесбиянками и c пустыми водохранилищами, окрашенными в *радужные цвета - к отрицанию и запрету иных возможных *гендеров, кроме мужского и женского, с резким сокращением штатных единиц во всех корпорациях, где обязательная квота представителей заявленных *"меньшинств" так ощутимо поспособствовала ужасающему снижению трудовых успехов.

Не говоря уже об изгнании из сортиров и спортивных состязаний всех, не желающих соответствовать «сделанному природой».

И уж совсем не упоминая беспардонно грубую дискредитацию таких доселе неприкосновенных дисциплин, как карательная экология (см.резкий и безотлагательный выход из "Парижского климатического соглашения") и карательная медицина (см. резкий и безотлагательный выход из ВОЗ).

И пусть в Америке этот срочный демонтаж во спасение нации и страны реально существует пока только в громких заявлениях взбалмошного и сумасбродного президента. Точь в точь, как у того режиссёра из старой кинокомедии, стихия которого - жаркие анонсы и массовые зрелища, типа представления «гибель Помпеи на стадионе города Тамбова, с участием Иосифа Кобзона и трёх цыганских ансамблей».

Главное - он посмел и вброс засчитан. А это значит, что «дурной пример» может оказаться не менее заразительным, чем всё тот же клятый Стокгольмский синдром, под которым в данный момент цепенеет вся Европа.

Европа осела и наблюдает в режиме ступора: а что, так можно было? И им позволят?А как же мы? Мы ведь во всём равнялись на них и фактически сравнялись с их линией горизонта. Что теперь будет с нами, если они всё бросят и пойдут чинить собственный велосипед? Они могучие и бесстыжие, могут себе позволить не церемониться с ими же взращеннымиизвращенцами и иждивенцами от великой и ужасной "толерантности".

Мы - растратившиеся и расшатанные, блестим былым величием, как перевязь Портоса - с фасадов, не с тылов. Наши, европейские иждивенцы куда более агрессивны, лучше вооружены и давно уже ни перед какими хлипкими препонами "правового государства" страха не имут. Нам одним теперь не разгрести и не вывезти.

Газа нет. Пенсийскоро не будет. Наркотрафик правит бал. **Исламистский терроризм в разгуле. Путин у ворот. Украина истерично дёргает за фалды, с криками «дай миллион, дай миллион, дай миллион…»

Мы не можем вот так вот взять и признать, что были неправы. Облапошились. Обмишулились. Повелись и развелись, как дешёвое повидло. Ударили лицом в грязь и обернулись полными банкротами, по всем статьям. Мы не будем просить милости у природы, у России, у вконец измордованного враньём и налогами евро-обывателя. Мы не сольёмся и не сдадимся. Мы будем отстаивать заявленные*«ценности», до последнего европейца. Мы не дадим американской «зраде» порешить наши дружные евро-ряды.

Следующим этапом этого масштабного действа, как в уже упомянутом старом советском киносценарии – «русалки оставляют свои хвосты и вливаются в коллектив»: мы требуем перекрыть фонтан шокирующей информации из трамповой Америки и с руссо-украинских фронтов, мы требуем отцеживать только самое необходимое. Прикрутить соцсети и отцензурить телетрансляции. Чтоб европейцам не повадно было.

Первой решилась Бельгия: её центральное телевидение (RTBF) "замедлило" трансляцию инаугурационной речи президента Трампа и подало её в отложенном режиме, чтобы иметь возможность подрезать и cкорректировать неудобные моменты. По заявлению официальных лиц бельгийского телевидения, президент Трамп позволяет себе «расистские, ксенофобские и крайне-правые высказывания, призывающие к насилию». Если вы до сих пор не знали конкретного значения всех перечисленных терминов, то теперь знаете. Знайте также, что в развитой западной демократии, речь любого человека во вроде бы прямом эфире можно запросто и абсолютно беспрепятственно переформатировать, согласно необходимым критериям, а потом продать вам за вроде бы чистую монету.

По этому поводу, зам.директора бельгийского телевидения Орели Дидье (Aurélie Didier) несколько раздражённо выдала журналистам одну яркую истину, признав, что такие методы вовсе не является исключением, что бельгийское телевидение практикует подобные вещи «уже много лет и называет это медийным санитарным кордоном (cordon sanitaire médiatique), а вовсе не цензурой». Если вы думали, что цензура - это другое, тем хуже для вас. Будете знать, что прямые эфиры любого президента можно скорректировать в реальном режиме, без малейшего повода поднимать крик о свободе слова в условиях развитой демократии.

А вы всё ждали, когда же им расскажут правду о вас и о них? Не ждите более: ховайте уцелевшие источники.

Во Франции, бывший евро-комиссар Тьери Бретон без устали бегает по эфирам, убеждая прикрутить фитили на всех соцсетях и напрямую запретить кощунника Илона Маска, чтобы взять всю выдаваемую в мир информацию под полный и единоличный контроль брюссельского обкома, что станет реальным и беспрекословным триумфом настоящей евро-демократии и поможет её, евро-демократию, сохранить. Потому что, Америка евро-демократам, конечно, союзник, но больше не пример.

Европа в смятении и раздрае: чем топить, светить и защищаться? И главное - точно знать, от кого? Европа не может вот так вот взять и согласиться на «мирное разрешение русско-украинского кризиса», потеряв перед своими избирателями и налогоплательщиками и лицо, и оправдание безвозвратных затрат. Европа не может выйти из ВОЗ, поставить под вопрос и начать расследование всех "пандемических" сделок и их катастрофических последствий. Европа не может признать провальность "зелёной энергетики" и уже вбуханных в неё средств, по тем же причинам, по которым она не может признать провальность своих изначальных ставок на Украину. Европа не может отказаться от политики неконтролируемой миграции и признать намеренное замещение населений и культур, с целью удобства управления массами и удержания прибыли в элитарных кланах.

Наконец, Европа не может согласиться на мирное и равноправное сосуществование с Россией, на демонизации которой она наживается последние -дцать лет.

«Европа» здесь и далее в тексте - это некая общность некоторых стран, в данный момент находящихся в заложниках евро-бюрократии, под всё тем же вашингтонским контролем, который, в свою очередь не может позволить себе этот контроль утерять, вместе с лицом, признав собственную причастность ко всем вышеописанным несчастьям, с их теперь уже неоспоримыми результатами. Лучше, правда, всех убить. В Европе. Можно творчески. Поэтому, Вашингтон с поля битвы вроде бы ретируется, но как бы, не уходя...

России в этой игре предназначена роль вечного мальчика для битья, по недосмотру владеющего ресурсами, необходимыми всем вышеупомянутым и портящего всем праздник своей беспробудной тягой к высшей справедливости и своей упоротой непобедимостью, вместо размена оной на «стопиццот» оттенков баварского, которыми его манили ещё с 90-х.

Европа просто так не сдастся, а будет пытаться качать бицепсы и права, сколько хватит времени, прикручивая информационные фитили, всеми подручными способами. Пока не рванёт её собственное сильно запущенное подбрюшье и не начнут откалываться от псевдо-союза наиболее весомые его куски.

Настоящее противостояние уже началось между Россией и Америкой. Лобовое противостояние. Все остальные сейчас, как Европа, осели и наблюдают. Некоторые обезъанничают, имитируя бряцание по-европейски. Как Финляндия или Прибалтика. Другие просто угрюмо молчат, в ожидании предсказуемого исхода: Европа ляжет под победителя. Все остальные тоже.

A мизансцены проходят по сценарию всё того же старого знакомого советского фильма: «навстречу кораблю выходит катер, на его борту директор парка, товарищ Лапидус... Какой Лапидус?! Товарищ Огурцов!» То бишь, товарищ Трамп!

«В этом месяце», - говорит тов. Трамп, - «вся прогрессивная общественностьсобирается отметить День Водолаза. Давайте-ка мы с вами поставим такое массовое зрелище, синтетического свойства. На воде. Ваш пруд, наш труд», - говорит тов. Трамп, точь в точь по старому сценарию в новом исполнении.

Поджигатели войны и охранители мира вилами выводят на набегающей волнеихором скандируют вечное, нетленное, неисправимое:

«Без лишних слов, без громкой фразы, в любых условиях, везде, большое дело водолазы спокойно делают в воде!..» ©

Меркнет свет, замирает публика, из всех официальных СМИ громко поёт цыганский хор…

*ЛГБТ сообщества, ипропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения -запрещены в России.

**Пропаганда терроризма запрещена в России.