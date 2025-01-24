 

Ультиматум Бусти: разблокируйте нас или заблокируем вас

Редакция АПН, не постарадав от цензуры сервиса Boosty, тем не менее поддерживает требования авторов этой декларации и присоединяется к ним.

------------------

Мы — патриотически настроенные издатели, ведущие гуманитарных проектов, просветители, блогеры, депутаты Государственный Думы.


Наши взгляды подверглись незаконной и произвольной корпоративной цензуре со стороны сервиса Бусти.


Мы требуем:


1. Немедленной разблокировки и компенсации неустойки для всех превентивно заблокированных лидеров мнений:



2. Если Бусти не исполнит наши требования в течение 14 дней, мы начнём кампанию по блокировке ресурса в России.


Мы привыкли к корпоративной цензуре на американских платформах: на Ютубе, Фэйсбуке, Твиттере.


Сегодня она добралась до нашей страны.


Допустить корпоративную цензуру, сделать её возможной и приемлемой очень просто. Жить, творить, делать проекты, защищать свои права и говорить о своих проблемах в стране с корпоративной цензурой очень сложно.


МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСТИТЬ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ КУЛЬТУРЫ АНТИРУССКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ.


Бусти — это российская компания. Она была создана в России на российские деньги, она работает на русского потребителя.


Без России Бусти не существует и от этого не спрятаться за юридическим адресом в Нидерландах.


Мы живём в России. Россия ведёт полномасштабную войну. Мы, патриотическое движение, поддерживаем свою страну в войне.


Блогер Крупнокалиберный переполох за счёт средств от Бусти открыл пекарню в ДНР. Бусти его забанил за пропаганду насилия. Жители, пострадавшие от войны, остались без хлеба.


Мы не допустим, чтобы корпорации вредили России: преследовали русских лидеров мнений, саботировали сбор гуманитарных средств, снижали информированность общества во всех сферах жизни.


Мы будем преследовать наши цели гласно, последовательно и законно.


Мы приглашаем патриотическое движение к созданию широкого альянса, преследующего недопущение антирусской корпоративной цензуры в России.


Связаться с нами для вступления в альянс: @CzarizmFeedback_bot

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роман Юнеман объявил о поездках в Сибирь и на Дальний Восток
» Книжный магазин "Листва" просит о помощи
» Яндекс объединится с Uber
» YouTube намерен удалять записи независимых музыкальных студий
» Министр иностранных дел России отказался от статьи в Foreign Affairs
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ультиматум Бусти: разблокируйте нас или заблокируем вас

  • 00:07
  • 137

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Херсонской областях

  • 17:36
  • 234

В России стало больше евреев, в Европе усилился антисемитизм

  • 17:01
  • 299

Сирия расторгла договор с российской компанией об управлении Тартусом, российские суда дрейфуют у берегов Сирии

  • 16:32
  • 262

В Астрахани цыгане сыграли свадьбу между детьми, депутат Госдумы призвала перестать уважать эти национальные традиции

  • 16:09
  • 458

Бывший генсек НАТО напомнил, что при Трампе Украине стали поставлять летальное оружие, а нынешний призвал продолжать поставки

  • 12:41
  • 288
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru