Ультиматум Бусти: разблокируйте нас или заблокируем вас

Редакция АПН, не постарадав от цензуры сервиса Boosty, тем не менее поддерживает требования авторов этой декларации и присоединяется к ним.
------------------
Мы — патриотически настроенные издатели, ведущие гуманитарных проектов, просветители, блогеры, депутаты Государственный Думы.
Наши взгляды подверглись незаконной и произвольной корпоративной цензуре со стороны сервиса Бусти.
Мы требуем:
1. Немедленной разблокировки и компенсации неустойки для всех превентивно заблокированных лидеров мнений:
2. Если Бусти не исполнит наши требования в течение 14 дней, мы начнём кампанию по блокировке ресурса в России.
Мы привыкли к корпоративной цензуре на американских платформах: на Ютубе, Фэйсбуке, Твиттере.
Сегодня она добралась до нашей страны.
Допустить корпоративную цензуру, сделать её возможной и приемлемой очень просто. Жить, творить, делать проекты, защищать свои права и говорить о своих проблемах в стране с корпоративной цензурой очень сложно.
МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСТИТЬ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ КУЛЬТУРЫ АНТИРУССКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ.
Бусти — это российская компания. Она была создана в России на российские деньги, она работает на русского потребителя.
Без России Бусти не существует и от этого не спрятаться за юридическим адресом в Нидерландах.
Мы живём в России. Россия ведёт полномасштабную войну. Мы, патриотическое движение, поддерживаем свою страну в войне.
Блогер Крупнокалиберный переполох за счёт средств от Бусти открыл пекарню в ДНР. Бусти его забанил за пропаганду насилия. Жители, пострадавшие от войны, остались без хлеба.
Мы не допустим, чтобы корпорации вредили России: преследовали русских лидеров мнений, саботировали сбор гуманитарных средств, снижали информированность общества во всех сферах жизни.
Мы будем преследовать наши цели гласно, последовательно и законно.
Мы приглашаем патриотическое движение к созданию широкого альянса, преследующего недопущение антирусской корпоративной цензуры в России.
Связаться с нами для вступления в альянс: @CzarizmFeedback_bot