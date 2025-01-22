В Твери задержана мигрантская ОПГ; член СПЧ высказался об ужесточении 282-й статьи

В Твери задержаны шестеро иностранцев, торговавших
контрафактной табачной и алкогольной продукцией, изъят "товар" на сто миллионов рублей.
В Рязани мигрант из Узбекистана угрожал
местной жительнице убийством и обещал "купить за деньги любого мента". После этого он записал видео, где извиняется перед россиянами.
В Волгограде раскрыта преступная группировка под руководством иностранного гражданина, торговавшая рогами сайгаков
(краснокнижного животного). Изъято свыше 2000 рогов. Иностранный гражданин успел покинуть Россию.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предположил
, что вероятное ужесточение 282-й статьи может быть "подарком для тех, кто распространяет русофобские, антироссийские призывы, поддерживает международный терроризм, хочет построить в нашей стране всемирные халифаты и великие тураны".
Ужесточение предложено Минюстом и уже одобрено правительственной комиссией
; авторы поправки предлагают привлекать виновных к уголовной ответственности за однократное совершение преступного деяния (сейчас наказание наступает после привлечения гражданина к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения).