В Твери задержана мигрантская ОПГ; член СПЧ высказался об ужесточении 282-й статьи

поправки предлагают привлекать виновных к уголовной ответственности за однократное совершение преступного деяния (сейчас наказание наступает после привлечения гражданина к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения).

Ужесточение предложено Минюстом и уже одобрено правительственной комиссией ; авторы