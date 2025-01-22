 

В Твери задержана мигрантская ОПГ; член СПЧ высказался об ужесточении 282-й статьи

В Твери задержаны шестеро иностранцев, торговавших контрафактной табачной и алкогольной продукцией, изъят "товар" на сто миллионов рублей.
В Петербурге возбуждено уголовное дело против троих иностранцев за секс с пятнадцатилетней девочкой; девочка после этого попала в психиатрическую больницу. 
В Рязани мигрант из Узбекистана угрожал местной жительнице убийством и обещал "купить за деньги любого мента". После этого он записал видео, где извиняется перед россиянами. 
В Волгограде раскрыта преступная группировка под руководством иностранного гражданина, торговавшая рогами сайгаков (краснокнижного животного). Изъято свыше 2000 рогов. Иностранный гражданин успел покинуть Россию.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предположил, что вероятное ужесточение 282-й статьи может быть "подарком для тех, кто распространяет русофобские, антироссийские призывы, поддерживает международный терроризм, хочет построить в нашей стране всемирные халифаты и великие тураны".
Ужесточение предложено Минюстом и уже одобрено правительственной комиссией; авторы поправки предлагают привлекать виновных к уголовной ответственности за однократное совершение преступного деяния (сейчас наказание наступает после привлечения гражданина к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения).
 

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