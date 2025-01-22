Украинцы атакуют российские регионы, наблюдается повышенная активность ВСУ в Суджанском районе

Вооружённые силы Украины готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни, считает председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

По словам российского военного, на суджанском направлении несколько недель наблюдается повышенная активность противника, идёт переброска бронетехники и замена подразделений теробороны на штурмовые бригады. ВСУ сосредоточили в Курской области значительные силы.

«ВСУ уже предпринимали попытки прощупать нашу оборону. Первый раз били в сторону Большого Солдатского в начале января. Все безуспешно, но противник и не вводил туда свои основные силы, это была «проба пера». Поэтому в ближайшие дни или недели есть вероятность, что он попробует еще раз», — заявил Шкурлатов.

По мнению военного эксперта Геннадия Алехина, формирование ударной группы может быть связано с желанием Киева установить огневой контроль по дороге Рыльск - Льгов - Курск, чтобы как можно ближе выдвинуться к Курской атомной электростанции.