Молдавские гроздья гнева

К концу очередной недели с момента прекращения поставок газа в мятежное Приднестровье складывается, наконец, пазл интересов сторон и методы, которые рассчитывают использовать оппоненты.

Противостоящими друг другу силами теперь можно достаточно чётко обозначить с одной стороны альянс западных держав, с другой - Россию. Политический Кишинёв, как и политический Тирасполь, во многом справедливо регулярно описывают друг друга как марионеток более вышестоящих инстанций. Есть и третейский судья в лице региональной Миссии ОБСЕ, к которой, к слову говоря, как к защитнику своих интересов Тирасполь обращается, пожалуй даже чаще, нежели Кишинёв.

Есть и другие, крайне важные нюансы. Например, относительно темы "марионеток”. Если приглядеться повнимательней, можно обнаружить, что слишком уж многие процессы в ходе десятилетий замороженного конфликта впору трактовать в обратную сторону. Когда "хвост виляет собакой”. И Кишинёв, и Тирасполь благополучно крутили геополитическими центрами не только в своих интересах, но иногда и в интересах общих. По обоюдному согласию.

Во-первых, речь идёт об эффективности использования тех, или иных фондов. И Молдова, и Приднестровье благополучно пользовались десятилетиями и российской, и европейской помощью. Безусловно, если пересчитать всё на деньги, то Россия превзошла Запад кратно. Речь о поставках газа и других ресурсов, которые шли по совершенно не европейским ценам, и, в итоге, и газ, и электроэнергия, вырабатываемые из него, поставлялись и продавались таким образом, что элиты Кишинёва и Тирасполя сформировали финансовую подушку для себя и своих родных и близких столь хорошо, что их поколения при необходимости вполне обойдутся и без Молдовы, и без Приднестровья.

Не стоит также забывать фактор Украины - Петр Порошенко учился в Бендерской школе. Украинский бизнес также приносил определенный доход берегам Днестра. На уровне государственной мафии Кишинёв, Тирасполь и Киев играли в пас десятилетиями, с переменным успехом для всех трёх центров. В роли доноров выступала Россия и западные страны.

Российские элиты действовали на этом поле в рамках некой стратегии продвижения влияния через бизнес, вскармливая олигархию в обмен на малую толику лояльности.

Западные партнёры продвигали гуманитарные проекты и покрывали сетью мелких структур НПО оба берега Днестра. При этом, относительно НПОшных денег, что греха таить, элиты обоих берегов девственность потеряли достаточно давно. Можно вспомнить, как в период с 2012 по 2016 годы, например, в Приднестровье НПОшные гранты разрешено было "заводить” западным структурам не куда вздумается, а лишь в сетку, которая курировалась верхушкой МИД ПМР, и никаким посторонним людям в обход брать западные деньги на "добрые дела” не разрешалось.

Это как, например, представим себе, что МИД РФ получает стабильно долю от глобальной сети защитников природы и прочих велосипедистов, замыкая на себя потоки, и уже там, по своему усмотрению, распоряжается траншами на районные филиалы глобальных фондов поддержки всего на свете, в которых, при этом, "работают” не покладая рук исключительно близкие или дальние родственники руководства и их сожители. Примерно так и жили элиты на обоих берегах Днестра десятилетиями. Одни семьи "доили” НПОшников, другие - газовиков, в то время как население РМ и ПМР влачило примерно одинаковое, совершенно жалкое существование.

Вероятно, кто-то трактовал подобные действия чиновников ПМР и РМ, например, как "борьбу с западным влиянием”. Другие местные деятели "вредили интересам ЕС и США” в меньших масштабах, по максимуму объедая столы на презентациях и в клубах по поддержке дружбы берегов Днестра. Кто-то, конечно, предпочитал обеды в российском Посольстве, но были и те, кто с удовольствием мёд-пиво пил везде, заходя на всякий случай, мало ли, в какую сторону подует ветер в будущем. Для активных граждан Молдовы и ПМР иметь в кармане и местный, и румынский, и российский паспорт - вполне нормальная ситуация. Достаёшь по необходимости нужный - и решаешь вопросы.

Не только европейские транши берега Днестра пилили сообща. Похожим образом употреблялись регионами миллиардные средства от поставок российских недр. Размазывая толстым слоем на бутерброды элит всё тех же Кишинёва, Тирасполя и, конечно же, Киева.

Если перевести происходящее в нечто, визуально упрощённое, то при поступлении тех же газовых траншей от миллиардов на публике жалкие крохи попадали в карман нищим пенсионерам на обоих берегах Днестра. От каждого доллара - один цент в карман нищему жителю Молдовы и ПМР. 99 центов - кому положено. Всегда не обходилось без прокладок, без игр с тарифами для потребителя Бессарабии. Весь этот схематоз, скрытый от посторонних глаз, худо-бедно поддерживал госструктуры Кишинёва и Тирасполя, как опора государственности! Это помимо приличных заработков мафии.

Но, что же у них стряслось? Что пошло не так?

Мнений много. Всем, наверное, надоело содержать чужих, не лояльных себе паразитов. Кризис доверия? Возможно. Но какие варианты?

Если предположить, что все гражданские структуры и интересы являются вторичными по отношению к военным, то и нужно обратить внимание на происходящее с военными.

Кишинёв какое-то количество лет назад начал блокировать ротацию российских военных в Приднестровье. В итоге, кадры для российского контингента стали набираться внутри ПМР.

Одно дело - формально что-либо одинаковое бубнить на госдолжностях десятилетиями, другое - включить реальные инструменты. Захлопнуть границы, депортируя людей с российскими паспортами за минимальный намёк на причастность к сепаратистским структурам либо российским военным.

Москва устала от невежливых выпадов со стороны руководителей Молдовы. Всё труднее стало балансировать всем тем, кому безразличны геополитические схватки.

Влиятельным лицам пришлось таки определяться.

Да, фактор внешних игроков присутствует. Но вряд ли кто из внешних игроков заинтересован в том, чтобы на границе с Румынией разразился военный конфликт. Реальность которого с каждой неделей всё более повышается.

В Молдове так заведено, что газ в Приднестровье может поступать только через единственно возможное юрлицо. Надо понимать, что эта прокладка позволяла кому-то в Кишинёве брать свой процент, какая-то часть от этого жирного потока шла на внутренний рынок, и, после продажи электроэнергии в Бессарабии, деньги шли на зарплаты госслужащим и прочую социалку.

Денежная труба из России на этапе юридического прохождения через Кишинёв делилась "на два”.

Потом то, что шло в Тирасполь, направлялось на выработку электроэнергии, которую опять же, весьма дешево покупал Кишинёв для своего берега, и, продавая потребителям в три раза дороже, имел возможность и украсть, и заработать, и поддержать госслужащих, платить пенсии, и т.д.

То есть Кишинёв, как Попандопуло в известном фильме, брал себе "на входе” сразу половину, а потом добирал дешевой электроэнергией ещё. Так поддерживалась молдавская государственность десятилетия после распада СССР.

Несмотря на очевидные выгоды для Кишинёва всей этой схемы, долг в 700 млн долларов США данное юрлицо, которому дано монопольное право поставок газа в Приднестровье, всё равно накопило. Не очень то и много. Но тут, как назло, очередные парламентские выборы. Ну что ты тут поделаешь! Опять не время!

Как это произошло? Да понятно же как. Бюджет должен как-то соблюдаться, и мафия должна не упускать своё, а Россия, как всегда, подождёт.

"Элита” в Кишинёве не очень многочисленна. Менять можно президентов, но работать на втором-третьем-четвертом эшелоне всё равно будут одни и те же люди, без разницы, веруют ли они в идеи европейских ценностей или российских интересов. Или и то, и другое.

Но что-то поменялось на внешнем контуре. К январю 2025 года стало совершенно очевидным, что в Кишинёве у Москвы кто-то уже окончательно вышел из доверия.

И больше не заслуживает получения бонусов от щедрого потока.

И этот "кто-то” наказан. И должен немедленно вернуть 700 млн долларов денег и утратить перспективы посидеть в будущем составе правительства.

И этот "кто-то” захотел, разумеется, остаться.

Я, конечно, не читал договор о газовых поставках, однако, если верить источникам, то договор не определял российского поставщика ответственным за поиск альтернативных маршрутов. Там всё просто - схлопывается украинский коридор - договор прекращает действовать. Соответственно, поиск других коридоров - проблема Кишинёва.

Кишинёв официальный заявляет обратное, но без ссылок на документы. Дескать это Москва должна была озаботиться новым маршрутом.

Что надо понимать - это, вообще, центральный элемент нынешнего газового спора. Никто не хочет раскрыть содержание договора.

Кто должен был построить заново логистику после схлопывания украинской трубы? Кто должен - очевидно, тот и виноват. Но теперь уже всё случилось. Кризис начался. Газ выключили 1 января 2025 года.

Россия выразила готовность произвести закупку газа в Европе по дорогим ценам, но поставку осуществить уже через другое юрлицо, которое, надо понимать, уже не будет отстёгивать половину содержимого "денежной трубы” Кишинёву.

Читается просто. "Раз вы с нами так - вашу долю мы убираем.”

В ответ на эту идею, гендиректора компании, которую российский поставщик определил себе как новую прокладку, спецслужбы Молдовы вызвали на допрос и поговорили на предмет вероятной "измены Родине”.

То есть, определённо, новая предложенная схема меняет список заинтересованных лиц. Если она заработает, исключают из схемы тех персоналий, кто имел доход со схемы предыдущей. И убирает также дешевый газ для продажи властями Молдовы на своём собственном рынке своего берега Днестра. Тем самым оставляя без денег и мафию, и госбюджет. А вот последнее - уже ущерб политический.

Понятно, что Кишинёв данная схема не устроила. И Тирасполь начал троллить: "вы ж обещали не препятствовать, держите слово”. Напрямую указывая ответственной избранного президента Молдовы. Синхронно приднестровцы обратились и в ОБСЕ - "помогите обеспечить исполнение этих обещаний”.

Кишинёв не заинтересован в том, чтобы газ шел в обход старых схем, напрямую в Приднестровье. Элита Молдовы хочет денег. Которые, очевидно, позволят не допустить коллапса экономики накануне парламентских выборов - ключевого события 2025 года. В этих выборах главные персоналии нынешней молдавской элиты будут отстаивать нынешний расклад сил - когда на ключевых позициях по итогам выборов останутся они же.

Они хотят денег. И они же хотят остаться.

Денег хотят и другие, готовые выступать с дружественными заявлениями в адрес России. Но для начала им предстоит "всего лишь” победить на выборах в молдавский парламент. В стране, общество которой в своих геополитических предпочтениях расколото примерно поровну.

Могут меняться геополитические вектора у власти. Основная же масса молдавского чиновного аппарата останется в любом случае наверняка всё той же. Ибо не из кого там особо выбирать. Люди разъезжаются. Население вымирает как нигде более на европейском континенте.

В публичном пространстве начался пространный штурм - помимо рутинных трактовок международной повестки, из уст премьер-министра Молдовы и ответственного за контакты с Приднестровьем потекли грозные речи. О том, что приднестровцев нужно проучить - преподать им науку, пусть поучатся жить без бесплатного российского газа, тем самым приобщившись к европейским ценностям. А также о возможной национализации Молдавской ГРЭС и других предприятий.

В общем, лютая дичь. "Российский газ развращает”, - примерно такого уровня рассуждения. Почему российский газ десятилетиями не развратил потребителя в старой Европе, и не развратил никого в 2024 году, когда его с кораблей покупали все, кто только мог, - остаётся загадкой. Такая вот современная молдавская политическая элита. Как видит российский газ - сразу появляются развратные мысли. Сложно кусать себя за руки, стыдно красть, но как же не украсть. Как с этим можно бороться! Отменим газ. Хорошо. Российского газа больше нет.

Сложно понять, есть ли у Кишинёва реальный мотив на удушение Приднестровья, или они просто манипулируют этой темой с целью выбить себе финансовую подушку на какое-то время, дабы успешно провести парламентские выборы. В Приднестровье гражданство Молдовы у 85% жителей. Быть может официальный Кишинёв намерен заморить голодом полмиллиона нелояльных избирателей? Сложно понять логику.

Потому что путь замораживания населения Приднестровья - это прямая дорога к войне и хаосу.

На территории Молдавской ГРЭС находится распределитель, позволяющий контролировать переток электроэнергии в треугольнике Румыния-Молдова-Украина. И, таким образом, на самый "чёрный день” этим рубильником вполне возможно погасить свет во всей Молдове. Наличием этого рубильника объясняется тот факт, что в 1992 году армия Молдовы готовила штурм на данном направлении, для захвата Днестровска и Молдавской ГРЭС. Но тогда "что-то пошло не так”. Штурм молдавские власти отменили. Танки, присланные для защиты станции, из Днестровска уехали обратно в Тирасполь.

Кишинёв начал намекать на возможную "национализацию” приднестровских предприятий. Якобы, международные юристы уже работают. Вопрос простой. Наверное, это не сложно обеспечить юридически. Хорошо. Как им можно будет зайти на "национализованную” Молдавскую ГРЭС? Они уже пошили белые костюмы для визита? Будут ли в Молдавской ГРЭС накрыты столы к приёму? Как именно будут приветствовать дорогих гостей?

Ещё один штрих - если официальный Кишинёв откажется покупать электроэнергию в будущем, Приднестровье в любом случае ждут проблемы в финансовой сфере, так как электроэнергия всегда была важным источником валютных поступлений. Берега Днестра накрепко связаны экономически. К чему приведет нынешний кризис саму Молдову?

Очевидно, сейчас Кишинёв торжествующе ожидает, если всё будет идти в нынешнем темпе, всего лишь месяц-два и экономика Приднестровья окончательно завалится. Местная валюта превратится в бумагу. Люди, лишившись зарплат и пенсий, не имея возможности приобрести продукты питания, начнут голодать.

В то же самое время в Кишинёве к кризису, вроде как, подготовились. Там особо и нет промышленности, поэтому останавливать практически нечего. Газа нужно не так много, его можно и подороже купить. Электроэнергию обещали передать румынские партнёры. И, если на Молдавской ГРЭС в Приднестровье кто-нибудь не рванёт распределительный рубильник, перекрыв внешние поставки, свет в регионах, контролируемых Кишинёвом, будет.

Помимо ГРЭС в Приднестровье есть и другие "вкусные” активы, которые правительство Молдовы готово заполучить. По данным молдавских экспертов, до кризиса валютные поступления Приднестровья складывались благодаря отраслям металлургии (30-35%), энергетики (20-25%), легкой промышленности (15-20%), производства алкогольной продукции (10-15%), стройматериалов (5-7%), агропром (5-7%), малый и средний бизнес (3-5%).

Вопрос - удастся ли официальному Кишинёву заполучить эти активы без использования вооруженных сил?

Ответственный за контакты с Приднестровьем молдавский чиновник строго пообещал жителям ПМР "холод и голод”, если не будут послушными. Такие жесткие заявления, конечно, скорее разжигают антагонизм, но, наверное, в Кишинёве считают, что у них всё просчитано, и уже можно не стесняться в выражениях. Всё ли просчитано? Нигде не просчитались?

Возможные сценарии - страдания населения и локальная полицейская операция. Однако, опять же, молдавские эксперты оценивают военный потенциал Приднестровья как порядка 10 тысяч военнослужащих. Люди мотивированы. Кто знает, как всё закончится.

В Кишинёве, в структурах власти, вероятно, надеются, что из Приднестровья многие уедут.

При всём возможном даже желании, ни Молдову, ни Приднестровье не в состоянии покинуть люди, даже если произойдет экономический коллапс. Даже война может в итоге не заставить никого сдвинуться с места. Причины разные. Очень много пожилых. Проблемы с документами, когда в одной семье у людей разные паспорта, или маленькие дети вообще без паспортов.

В итоге, все ныне живущие там друг с другом связаны, и обстановка вокруг Приднестровья и Молдовы не особо располагает к переездам. Опять же, если начнется война, это ещё вопрос, где именно будет безопаснее. В Тирасполе и Бендерах, которые в зоне досягаемости систем залпового огня, или Кишинёве, куда может регулярно прилетать что-нибудь и за несколько тысяч километров. Поскольку в случае разморозки конфликта возможное участие в нём России является более чем очевидным.

Дошло до того, что делегации молдавских официальных лиц направились в регионы, подконтрольные Молдове на приднестровском берегу. Есть таких несколько сёл, они запитаны на коммуникации ПМР. Люди возмущены, и готовы потерпеть пока кризис разрешится, поскольку платить по ценам Молдовы в четыре раза дороже за газ и свет они не в состоянии. Подобных историй много, как и людей, переехавших в Приднестровье из Кишинёва и других молдавских регионов как раз чтобы меньше платить за коммунальные услуги.

Сложность нынешней развилки в том, что во фразе "подать нельзя заблокировать” относительно газовых поставок запятую в нужном месте может поставить лишь руководство Республики Молдова.

В предложенной схеме не заложен интерес этого самого руководства. Может в этом проблема? Если так, то эта проблема рано или поздно разрешится.

А пока важно и другое, - реализация данной схемы добавит позитивного имиджа РФ. А вот это явно не входит в планы намеренного переизбраться в Молдове парламентского большинства. Такого подарка своим "пророссийским” оппонентам они сделать не могут. Как результат - холод в домах и война политтехнологов, резкие политические заявления, давно переступившие порог здравого смысла, лишенные трезвости и адекватности.

Определённо, поданный газ - возможный триумф Приднестровья и "пророссийских” сил в Молдове, сегодня жестко критикующих правительство. В Кишинёве это прекрасно понимают. Таких имиджевых бонусов Тирасполю и Москве, и такого ущерба себе они допустить не могут.И если стороны столь упрямы и намерены идти до конца, то каков конец?

Альтернативы какие? Экономический коллапс? Хаос? Боевые действия?

Пока мы наблюдаем серию политтехнологических ударов. Можем обсуждать их эффективность, но трагедия живущих в Приднестровье и Молдове людей таковой остаётся по сию минуту, и особых предпосылок к изменению ситуации нет.

Сейчас у Кишинёва некий ступор - из публичных персон пока никто не сделал и шага навстречу. Может всё остаться и как есть. В буквальном смысле "дожить до выборов”. То есть тотальный разрыв между берегами Днестра. Тогда все будут ждать выборов. И, вероятно, если парламентские выборы изменят конфигурацию правительства Молдовы, газ в полном объеме вернётся в Приднестровье. И возобновятся закупки электроэнергии. Но это также не самый позитивный сценарий. Потому что этот сценарий требует времени. И поскольку исход выборов, разумеется, непредсказуем. К тому же, скольких ещё людей коснётся кризис. И газовый, и экономический. Пострадавших будет очень и очень много.

Сложно сказать, будут ли успешными закулисные переговоры, которые наверняка сейчас ведутся заинтересованными сторонами. Приднестровская промышленность приносила очень солидный доход и налоги. И Тирасполю, и Кишинёву. И собственники этих предприятий наверняка будут продавливать реализацию каких угодно схем, любые компромиссы. Чтобы вместо старых схем были уже утрясены новые, и процесс пошел. Есть надежда, что политику удастся отделить от составляющей жизни замерзающих людей и местных экономических агентов. Лучше б политики говорили с политиками. Подобное разделение было бы, на мой взгляд, хорошей идеей, поскольку сегодня страдают и будут страдать завтра люди со всеми паспортами по обоим берегам, люди разных национальностей и разных политических взглядов. И этим людям в сегодняшнем сложном мире деться, по сути, некуда.

Пока же налицо финансовые убытки приднестровского бизнеса, грядущий бюджетный коллапс, и так далее. Размораживание конфликта на Днестре также не является столь уж невероятной перспективой.

Артиллерийские стрельбы продолжаются практически нон-стоп по обоим берегам Днестра. Стены и стёкла сотрясает грохот оружейных залпов.