 

Совет председателю Госдумы

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по законопроекту, направленному на защиту русского языка и ограничение использования иностранных слов. Володин заявил об этом на рабочем совещании по подготовке законопроекта к рассмотрению, сообщила пресс-служба Госдумы. "Язык - это основа национальной идентичности, надо к этому вопросу подходить взвешенно. Нам надо понимать, как будут реализовываться нормы закона после его принятия. Правильно было бы создать рабочую группу, которая будет сопровождать прохождение инициативы", - сказал он".

 

Всякий раз, как я слышу, что российские чиновники собираются бороться с избыточной иностранщиной в русской речи, я, несмотря на своё хорошее отношение к этому намерению и горячую поддержку его, в первую очередь думаю вот о чём. Я хочу, чтобы этот самый чиновник написал вот эти свои слова на бумажке, посмотрел на них внимательно и переписал, прямо своей собственной ручкой переписал их на русский лад. Ну, хоть попытался бы -- это уже дало бы ему представление о величине проблемы. 

 

Давайте попробуем сделать это с вышеприведёнными словами Володина. Получится примерно следующее: "Язык - это основа народного своеобразия, надо к этому вопросу подходить взвешенно. Надо понимать, как закон будет осуществляться после его принятия. Правильно было бы создать рабочую ячейку, которая будет помогать его внедрению". 

 

Вероятно, читатель согласится не со всеми предложенными мною заменами. Это и не входило в мои задачи. Тем не менее, такое занятие очень полезно.

Во-первых, оно поможет чиновникам следить за своей собственной речью. С которой в России берут пример очень многие руководители. А за ними и подчинённые. И, увы, СМИ.

Во-вторых, оно, как уже сказала, даст чиновникам ясное представление о том, насколько всё запущенно. И, соответственно, о том, как необходимо, как жизненно важно русскому языку развивать своё собственное словообразование. Придумывать и внедрять новые русские слова, в том числе на широковещательном уровне. Да-да, придумывать и внедрять, ничего в этом страшного нет; кто не будет внедрять свои слова -- будет внедрять чужие.

Наконец, в-третьих, если количество чужеродных слов в речи чиновника в итоге такого упражнения уменьшится хотя бы вполовину, -- результат этот надо будет признать очень хорошим.  

 

Интересно, выскажет ли такое предложение хоть кто-нибудь в Государственной Думе или в "рабочей группе"? 


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