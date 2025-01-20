Миллиардеры стали богатеть значительно быстрее

Совокупное состояние всех миллиардеров мира выросло в 2024 году на два триллиона долларов, причем богатеть они стали значительно быстрее, об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации "Оксфам"

В сравнении с 2023 годом богачи нарастили свои активы втрое значительнее, а «захват» глобальной экономики «привилегированным меньшинством» «достиг высот, которые когда-то считались невообразимыми», заявил исполнительный директор "Оксфама" Амитабх Бехар. По его словам, «неспособность остановить миллиардеров», чья власть возросла вместе с уровнем активов «теперь порождает будущих триллионеров».

Согласно приведённой статистике, число долларовых миллиардеров в прошлом году выросло в мире более чем на 200 человек (с 2565 до 2769), а их общее состояние увеличилось с 13 до 15 триллионов.

По данным "Форбса", на апрель 2024 года число российских миллиардеров выросло за 12 месяцев со 110 до рекордных 125 человек.