 

Новое «Последнее испытание» - знакомая история с другим смыслом


 

Для поклонников «Саги о копье» выход первой постановки мюзикла «Последнее испытание» стал настоящим прорывом. Его ждали несколько лет, ходили на показы отдельных фрагментов и даже ездили ради него в другие города… Десять лет назад постановка впервые оказалась на московской сцене – тогда ее автором стала Полина Меньших.

 

Новое «Последнее испытание» - знакомая история с другим смыслом 


Спустя десять успешных сезонов и несколько вариантов постановок на московской сцене показали совершенно новое прочтение этого мюзикла – «Новое «Последнее испытание». Или просто НеоПИ, как его называют поклонники и участники команды. От первоисточника постановка – как и оригинальное либретто – ушла достаточно далеко, это стоит учитывать, если вам знакомы книги о Кринне, но прежде не доводилось видеть постановок «Последнего испытания». И все же история узнаваема, а главные герои в ней выросли теперь практически до архетипов.

С первых нот постановка привлекает внимание обновленным звучанием знакомых треков, которые, сохранив знакомый музыкальный рисунок, стали звучать ярче. Часть знакомых поклонникам предыдущих версий сцен не вошла в новую постановку, а где-то, наоборот, появились авторские дополнения режиссера Василия Заржецкого. Да и постановка теперь называется не мюзиклом, а рок-оперой – и это в самом деле отражает изменения в звучании треков.

Сценарист и креативный продюсер Михаил Климанов на равных с режиссером внес немало нового в постановку, а прекрасный актерский состав интересно и во многом свежо показывает своих героев, который в этой версии предстают порой с совершенно неожиданной стороны.

Отдельного внимания в этом показе стоит Даламар. Образ ученика тёмного мага воплощал на сцене Максим Клестов, и его «ученик чародея» получился одновременно очень цельным – и в то же время местами растерянным, почти наивным в своих попытках вести интриги против своего учителя, который видит его насквозь. Попытка взлететь выше, чем поднялся ставший легендой в родном Кринне Рейстлин, обернулась болезненным падением, перед которым бывший учитель больно бьет его словами – напоминая о том, что Даламар был вечно вторым, и никогда ему не стать первым. История взаимоотношений этих двух, в общем-то, отрицательных персонажей показательна – предательство не остается безнаказанным, а готовность в последний момент пойти по головам оборачивается потерей своей собственной головы.

 

Новое «Последнее испытание» - знакомая история с другим смыслом


Неоднозначной оказывается и светлая жрица, Крисания, которая была призвана для того, чтобы остановить Рейстлина. Искренняя, и одновременно твердая в своем намерении идти к цели, она оказывается местами наивной, слушая слова черного мага – но в его словах, обращенных к жрице, не ложь, а лишь неприкрытая и горькая правда о том, куда завела светлая дорожка тех, кто забыл о том, что рука об руку со справедливостью должны идти милосердие и доброта.

Есть на сцене и боги Кринна – не только тёмная Такхизис, но и светлый Паладайн предстают перед зрителями. Ведущие свою бесконечную партию, которая сродни шахматной игре двух гроссмейстеров, они не кажутся врагами – скорее давними противниками, с интересом выясняющими, чьи фигуры окажутся сильнее на доске. Они переговариваются между собой, и даже вмешиваются в мирские дела. Не представлен на сцене лишь один из этой группы богов Кринна – покровитель Равновесия Гилеан. В мире, который мы видим на сцене, сейчас вряд ли можно найти равновесие, и его покровитель, казалось бы, должен был вмешаться…или вмешался, но не зримо? Это вопрос остается открытым для зрителей, хорошо знающих историю Саги. Ведь персонаж с книгой в руках, которая считается атрибутом Гилеана, на сцене появляется, и не однажды, как присутствует там и сама книга, связанная по легендариуму авторов мира, с богом Равновесия. Впрочем, в самом конце постановки у внимательного зрителя может родиться еще одна версия о том, кто мог оказаться богом Равновесия – и, возможно, не прежним, а новым.

 


Нет смысла пересказывать всю историю – поклонники постановки ее и так знают, а те, кто впервые окажутся в зале, с интересом увидят все своими глазами. Но стоит сказать, что новое прочтение «Последнего испытания» умудряется удивлять даже тех, кто был не на одном показе! А финал…финал по-настоящему заставляет задумываться. И не только о том, что черному магу Рейстлину не стоило переходить опасной грани в своем стремлении стать богом, но и о том, что перейти эту грань может каждый – и, возможно, даже совершенно не заметно для себя.

Для поклонников ПИ всегда было важно мнение авторов этого проекта, Антона Круглова и Елены Ханпиры. Новая постановка получила их полную поддержку и одобрение! А это значит, что в профессионализме авторов и качестве их работы не приходится сомневаться.

Отдельно хочется отметить реализацию Бездны в новой постановке. Классическое кабаре с элементами рок- и готик-стилистики действительно совершенно отличается от образов мирских – и это визуально помогает зрителю ощутить разницу между теми, кто обитает в Бездне с Тёмной госпожой Такхизис и обычными людьми или даже магами.

Впрочем, в визуальном плане интересно и ново выглядит не только Бездна. Есть и другие интересные визуальные находки, которые заставляют постановку звучать совершенно по-новому.

Что же до финала….Финал каждый из наших читателей пусть оценит сам, но одно можно сказать совершенно точно – он удивляет. И не только, не столько музыкальными номерами или строчками песен, сколько тем, какую эмоцию показывают нам персонажи. Увидеть светлую жрицу Паладайна Крисанию в финале постановки предстоит с совершенно неожиданной грани – и то, как эмоционально воплощает ее на сцене актриса, оставляет широкое поле для трактовок того, что именно означает ее внешнее изменение, по какому пути пошла жрица, ослепленная любовью к темному магу - и куда привел ее этот путь?

Зрители расходились после показа, обсуждая постановку, и это лучшее свидетельство того, что она по-настоящему удалась!

Авторы обещают, что мы еще встретимся с братьями Маджере, жрицей, криннскими богами и героями на московской сцене. Но пока ближайшие показы запланированы в Петербурге. У жителей Северной столицы такая возможность будет 8 апреля этого года, а состоится показ в ДК им. Ленсовета.

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