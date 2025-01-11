 

Ущерб об мошенничества в "Роснано" превысил 200 млрд рублей

 

Ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей. Выявлены факты вывода средств в иностранные юрисдикции, деньги выводились «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенной цене. Двоих бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» Олега Киселёва и Ирину Рапопорт, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, объявили в международный розыск. По версии следствия, Киселев, Рапопорт и другие лица в составе организованной группы использовали свое служебное положение и растратили деньги, которые были инвестированы в уставной капитал «Роснано». 


С сентября 2008 года по декабрь 2020 года "Роснано" возглавлял Анатолий Чубайс. В декабре 2020 года он был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, в марте 2022 года ушёл с этого поста и покинул Россию, в мае 2024 года открыл в Тель-Авиве "Центр российских исследований". 
 

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