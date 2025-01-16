 

Захарова призвала не допустить "скатывания в бездну национализма"; в РФ будет больше депутатов из Чечни

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о цинизме польских властей, которые переиначивают историю, и призвала не допустить национализма в Восточной Европе: «Наш долг — сохранить память о трагических и героических событиях XX века и сделать все, чтобы не допустить скатывания восточноевропейских государств в бездну национализма по примеру этой самой майданутой Украины».

Также Захарова усмотрела национализм в словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европе, если та не увеличит расходы на оборону, придется учить русский язык или ехать в Новую Зеландию. "Я даже не знаю, что в этом заявлении Рютте омерзительнее, вранье о некоей экспансии России или национализм. Причем не только к нам, но и к Новой Зеландии в том числе", - заявила Захарова.

 

В России хотят усилить представительство Чечни в Госдуме, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. Речь идёт о количестве депутатов-одномандатников, которые могут быть избраны от каждого региона. По словам собеседника издания, изначально один из округов Свердловской области хотели отдать одной из республик Донбасса, но теперь речь идёт не о Донецкой или Луганской народных республиках, а о Чечне. Источник связал намеченные изменения с демографическим фактором — увеличением населения Чечни. 


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