 

Украинцы атакуют российские регионы, сообщается о полном взятии Марьинки российскими войсками

В ДНР ранен житель Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА Щетиновка (повреждён коровник), Сподарюшино, Марьно, Новая Таволжанка, Первомайский.
Также в Белгородской области в районе хутора Высокий подорвалась на мине машина с местными жителями, трое ранены, один мужчина в очень тяжёлом состоянии, ещё мужчина и женщина в состоянии средней тяжести.
В Брянской области обстрелян посёлок Забрама, нарушено энергоснабжение.
Также украинцы обстреляли посёлок Новоегоровка в контролируемой ВС РФ части Харьковской области.
 
Сообщается о полном взятии российскими войсками Марьинки в ДНР.







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