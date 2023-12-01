Сообщается о взятии российскими войсками Марьинки
- 01.12.2023, 21:13,
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Марьинка -- пригород Донецка и один из самых сложных украинских укрепрайонов -- как сообщается, перешёл под контроль ВС РФ. Об этом сообщил
боец 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ:
«Дорогие товарищи, сегодня, 1 декабря, силами 103-го полка был взят под контроль город Марьинка. Теперь он полностью наш, Российской Федерации».
Взятие Марьинки подтверждает
аналитик немецкого издания "Бильд" Юлиан Рёпке. Над Марьинкой поднят российский флаг
, но пока неясно, полностью ли она оставлена украинскими войсками. Наступление ВС РФ началось во время попытки ротации ВСУ.
К западу от Марьинки открывается дорога на Курахово, к северу находится укрепрайон ВСУ в Красногоровке. К югу-западу — дорога на Угледар.