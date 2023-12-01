Сообщается о взятии российскими войсками Марьинки

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Марьинка -- пригород Донецка и один из самых сложных украинских укрепрайонов -- как сообщается, перешёл под контроль ВС РФ. Об этом сообщил боец 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ:
«Дорогие товарищи, сегодня, 1 декабря, силами 103-го полка был взят под контроль город Марьинка. Теперь он полностью наш, Российской Федерации».
Взятие Марьинки подтверждает аналитик немецкого издания "Бильд" Юлиан Рёпке. Над Марьинкой поднят российский флаг, но пока неясно, полностью ли она оставлена украинскими войсками. Наступление ВС РФ началось во время попытки ротации ВСУ.
К западу от Марьинки открывается дорога на Курахово, к северу находится укрепрайон ВСУ в Красногоровке. К югу-западу — дорога на Угледар.

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