ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской областях и ДНР

В Курской области двое пенсионеров (пожилая супружеская пара) ранены при атаке беспилотника ВСУ на машину в Беловском районе.

Осколки беспилотного летательного аппарата ВСУ незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края. Станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», таким образом, ВСУ пытались прервать поставки газа в Европу.

Стало известно, что 118 квартир, 204 оконных блока, 52 балкона получили повреждения в результате атаки ВСУ на Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января.

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали хутор Балки, сёла Новое и Лозовое. Повреждены два жилых дома, уничтожен автомобиль, в Лозовом ранена женщина. В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребенок.

Мирный житель ранен в Курахове, ДНР.