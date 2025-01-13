 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской областях и ДНР

 

В Курской области двое пенсионеров (пожилая супружеская пара) ранены при атаке беспилотника ВСУ на машину в Беловском районе. 

Осколки беспилотного летательного аппарата ВСУ незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края. Станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», таким образом, ВСУ пытались прервать поставки газа в Европу. 

Стало известно, что 118 квартир, 204 оконных блока, 52 балкона получили повреждения в результате атаки ВСУ на Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января.

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали хутор Балки, сёла Новое и Лозовое. Повреждены два жилых дома, уничтожен автомобиль, в Лозовом ранена женщина. В селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребенок. 

Мирный житель ранен в Курахове, ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Тамбовской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшие в Брянской и Курской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Белгородской и Херсонской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР
» Украинцы атакуют российские регионы, в Брянской области ранен мирный житель
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

С чего начинается Сирия

С чего начинается Сирия

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ будут меньше топливного демпфера; Газпром объявил сокращение

  • 12:38
  • 257

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской областях и ДНР

  • 12:27
  • 232

Участники СВО смогут получить грант для начала своего дела на селе

  • 11:56
  • 228

Британия собирается стать лидером в гонке искусственного интеллекта

  • 11:44
  • 212

Долги российских предприятий растут

  • 11:01
  • 216

Товарооборот РФ с Китаем вырос за счёт поставок из Китая

  • 10:13
  • 232
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru