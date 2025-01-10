Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Несмотря на всем очевидные причины нынешнего кризиса в Приднестровье и того, что данный кризис при затягивании в несколько недель максимум пару месяцев грозит коллапсом, вопросов всё ещё достаточно.

Поиск виновных активно ведётся со всех многих сторон сразу. Однако, если убрать эмоции, очевидно, как минимум следующее.

Уголь для производства электроэнергии, который по последним данным, готова поставить Украина, если, конечно, он у неё есть, проблемы не решает.

На Молдавской ГРЭС в период до приватизации российскими собственниками 8 из 12 энергоблоков работали на угле. С разной степенью загрузки, но блоки были в рабочем состоянии. Сейчас там еле-еле, без возможности наращивания мощности, работает один. Остальные, со дня первой приватизации, стоят без капремонтов. То же самое, что их нет. Это практически руины.

Когда новые "эффективные собственники” убирали руководство станции, многие задавались вопросом - какой вообще резон продавать станцию на сторону, если новый собственник прибыль предприятия не инвестирует в капремонты энергоблоков, не вкладывает заработанное, хотя бы частично, в саму станцию? Если старое руководство блоки ремонтировало, а новому великому "инвестору” - уже "не надо”. Какой тогда вообще смысл в приватизации? Снимать сливки двадцать лет?

Возле Молдавской ГРЭС в советскую эпоху всегда была сложена гора угля, высотой с само здание станции. Составы с углём шли постоянно. Почему новые собственники, мало того что не ремонтировали блоки, так ещё и уголь предпочли не накапливать? Во времена Советского Союза, думаю, за такое "руководство” станцией и такую "готовность” к отключению газа ответственных лиц могли бы приговорить к высшей мере.

Итак, работа электростанции на угле в долгосрочной перспективе способна покрыть 66% потребления в частном секторе при практически неработающих школах, детсадах и больницах Приднестровья. На полноценную работу предприятий также не хватает. Лишь частично, и при условии работы в ночные смены.





И без продажи электроэнергии потребителям на внешнем рынке средств на социалку в самом Приднестровье взять неоткуда. Так что сам по себе уголь не решает ключевых для Тирасполя проблем.

Кому выгоден коллапс

Приднестровье не имеет общих границ с Россией, вся экономическая деятельность приднестровских компаний ведётся через молдавские ворота и при двойном налогообложении практически бессмысленна.

Газ российский всегда был для Приднестровья бесплатным. Предприятия, которым он нужен, за него платили. И из этих денег финансировалась госслужба и социалка. Это чуть ли не 90% населения. Эти расходы Молдова на себя взять не сможет. Если возьмёт - надорвётся, и там это знают.

Социальный коллапс в Приднестровье не устраивает никого - ни Тирасполь, ни Молдову, ни Москву, ни Брюссель, ни Киев. В Приднестровье украинцев треть населения плюс беженцы последних лет.

Пока что все стороны перекладывают друг на друга ответственность, опасаясь гнева избирателей. Есть и другие интересы. В Молдове грядут парламентские выборы, это главные выборы в стране, и на них будут конкурировать сторонники интеграции с ЕС и интеграции с РФ.

Выборы парламентские в Молдове - это главное. Хотя о них сейчас никто не говорит даже шепотом. Надо это понимать. И трактовать любую из столиц информацию вообще как предвыборную.

До сего дня РФ поддерживала Приднестровье и Молдову газом, хотя Молдова за него платила, но электроэнергию продавала на внутреннем рынке втридорога.

ЕС поддерживал Молдову тем, что давал доступ производителям на европейский рынок. Предприятия Приднестровья на нём, несмотря на дополнительное налогообложение в Молдове, тоже как-то работали.

Не всё так просто с Приднестровьем политически. В разное время в Тирасполе элиты придерживались самых разных трендов. В целом, историю Приднестровья можно разделить на несколько этапов.

Мазепинское Приднестровье

Визитной карточкой при нем стали Гетман Мазепа и Филипп Орлик - обоих приднестровские власти удостоили памятников в Бендерах. После первых лет хаоса и неразберихи стало очевидным, что местным элитам выгодно работать в формате таможенного оффшора для украинской экономики. Украине было не обойтись без Приднестровья и наоборот. В Приднестровье заезжал товар из Украины и тут же уезжал - так работали серые схемы растаможки для гигантского украинского рынка. Первый президент Приднестровья имел украинское гражданство, его дети со значительным капиталом, понятно откуда взявшимся, живут на Кипре, и давно забыли дорогу в Тирасполь. При этом сам президент любил на публике говорить шаблонными фразами: про "право жить на этой земле”, "берега седого Днестра”, его советницы сочиняли книги "Вместе с Россией”, а по факту Приднестровье являлось украинским бизнес-проектом, за исключением единичных пророссийских фигур в исполнительной и законодательной власти. Пророссийским партиям, политикам и медиа на уровне элитариев были откровенно не рады.

Евразийское Приднестровье

Затем прошли выборы в 2011 году, в них победила случайная фигура, которая затеяла свою собственную игру, опираясь на определённые "башни” в Москве, Киеве и Кишиневе.

Чтобы понравиться всем и сразу, даже совещания новые власти в Тирасполе пытались было проводить некоторое время на английском языке, которым кроме самого президента и его жены никто из присутствующих не владел.

Затем президент обвязался фенечками и внезапно полюбил путешествия на Афон. По одним данным - "помолиться”, по другим - там одно время действовал некий закрытый клуб единомышленников из военно-промышленной среды. Эдаких "заговорщиков”, которые любили для своих совещаний собираться не в Москве, а на далёком Афоне. Подальше от прослушек компетентных структур.

Со временем, исходя из каких-то особых соображений, в Тирасполе было решено поглубже использовать концепцию "евразийства”. Возможно, насоветовали "афониты”.

Из Москвы приехали соответствующие эмиссары, провели ряд встреч с руководством, почитали лекции, и евразийство зацвело пышным цветом.

Недолгое "евразийство” ничего не принесло Приднестровью, кроме позора элит и нищеты людей. Были сокращены пенсии, денег стало меньше - значит заплатить должны пенсионеры.

На Металлургический завод был посажен смотрящим евразийский авторитетный олигарх, который был не чужд уличной дворовой романтики рабочих кварталов Алма-Аты. Как только его чёткость была поставлена под сомнение местными, он начал бегать по Тирасполю, размахивая заряженным пистолетом перед лицом робких директоров других предприятий, осмелившихся на него жаловаться. Грязно ругался и с распальцовками грозил всевозможными неприятностями. Подсвечивались его евразийская репутация и связи с братвой Днепропетровска. С которой, судя по всему решались вопросы по поставкам для переплавки разбитой военной техники с фронтов в восточных регионах Украины.

Этот евразийский беспорядок благополучно закончился сменой президента на очередных выборах.

Имперское Приднестровье

Полагаю, что на сегодняшний день у русских нет и не должно возникнуть каких-либо значимых претензий к нынешнему руководству Приднестровья - они лавируют как могут. Нынешний президент даже выразил как-то свои симпатии российской монархии.

Всё, что можно было украсть и перераспределить, на момент очередной смены власти уже было многократно украдено и перераспределено. Оставалось как-то поддерживать инфраструктуру, украшать улицы и успокаивать избирателей, дабы не разъехались те, кто ещё остался.

Приднестровские города преобразились. Открылись всевозможные кафе, Приднестровье обрело вполне себе европейскую изысканность, классический имперский стиль и подчеркнуто особое место Православной церкви. Хоть люди и не стали жить в роскоши, но как-то держались, несмотря на катаклизмы последних времён и сложную международную обстановку.

Княжество Приднестровье

У Приднестровья отсутствуют общие границы с Российской Федерацией. К тому же РФ определённо не стремится стать империей, а в Тирасполе политическая элита мыслит категориями дореволюционной России.

При удачном стечении обстоятельств там вполне может быть реализован проект княжества, вроде Люксембурга или Лихтенштейна. Достаточно подыскать подходящего князя в правильных кругах. "Разместить” соответствующую вакансию, и заполнить её. Не исключено, что такого рода имиджевая составляющая позволит Приднестровью более твердо позиционировать себя среди бурного политического моря соседних регионов.

Если удастся каким-либо магическим образом преодолеть экономическую блокаду и научиться жить по средствам, не принимая в дар, а покупая тот самый газ.

Следует также отметить, что в Приднестровье всё перемешано - граждан Молдовы туда за последние годы переехало, чтобы жить на пенсию, из соседних регионов Бессарабии, не то чтобы мало, а, наоборот, - очень много. Затем по известным причинам хлынул поток из соседних регионов Украины. Как правило, люди не бедные, и, в итоге, многие из них предпочли остаться в приднестровских городах. Приобрели недвижимость. Дворовые площадки наполнились детьми.

Нынешний кризис уже касается всех без исключения - и граждан Приднестровья, и всех прочих.

Очевидно, Приднестровье в итоге либо выживет, либо нет. И может так сложиться, что всем центрам силы, вместо того, чтобы бросать обвинения в адрес друг друга, политически более выгодно консолидировать свои усилия по спасению Приднестровья. Сделать вместе хотя бы одно общее, доброе и правильное дело. Спасти жизни людей, которые начиная с 1 января 2025 года страдают. Многие уже сгорели живьём в своих домах. Многие погибнут ещё.

Игра в крокет

Со стороны пока выглядит, что крупные центры силы выступают как некие игроки. Которые приднестровцами играют в крокет, как в известной сказке. Про Алису.

Правильнее было бы, если б в крокет играли и сами приднестровцы.

Надо понимать желания. Итак. Чего же хочет каждая из сторон?

Чего хочет Кремль. Молдова. Киев. ЕС. США.

Определённо, хотят они разного. Но, главное, что волнует их всех в последнее время - исход парламентских выборов в Молдове. РФ надеется на то, что парламент будет другим. И что выборы таки состоятся.

Все стороны перекидывают друг другу, словно горящее полено, болезненную, опасную "для имиджа” приднестровскую тему. Никто не хочет остаться крайним. Все спасают свою политическую репутацию. Никто не хочет, чтобы население увидело слабость и неспособность политиков разрешать подобного рода кризисы. Удары по имиджу, безусловно, будут.

Коллапс Приднестровья неизбежно потянет за собой молдавскую экономику. Неизбежно дестабилизирует Бессарабию и другие соседние регионы. Потянет в чёрную дыру всех.

Некоторые считают, что Молдова намерена поглотить Приднестровье. Но так ли быстро она хотела бы это сделать? Готова ли к этому Молдова? Или, быть может, это мечта, но мечта лет на двадцать вперёд? И осталась ли такая мечта в принципе, а может референдум?

Имеется также теория, согласно которой, если Приднестровье исчезнет как непризнанное государство и будет фактически включено в состав Республики Молдова, то в России подобное истолкуют как катастрофическое внешнеполитическое поражение Кремля.

Но я бы не согласился с данным тезисом. Россия всегда подчеркивала единство Молдовы, предлагая те, или иные модели мирного объединения берегов Днестра - в частности, продвигая проект федерализации. России нужна единая Молдова, нейтральная в военном смысле.

А представим себе, если пазл сложится совершенно иначе.

Попробуем ответить на такой вопрос - а международное признание Приднестровья, например, в виде Княжества, не может ли оказаться ещё большим внешнеполитическим поражением Кремля, чем возможное присоединение к Молдове? А, может быть, всех внешних игроков на каком-то этапе взаимных уступок и ограничений именно этот сценарий устроит как раз? И Россию, с их, двадцатипятилетней свежести проектом федерализации Молдовы, в том числе.

Приднестровье внутри политически стабильно. Для нормальной, здоровой нейтральной жизни ему не хватает разве что экономической деблокады. Будет деблокада - вполне вероятно, за газ уж как-нибудь сами заплатят.

У проекта укрупнения Румынии до "де-факто” границ Украины, за счёт "сестры Румынии - Молдовы” даже в Евросоюзе найдутся оппоненты. А, возможно, и за его пределами. И если Россия окажется одной из стран-гарантов независимого статуса Княжества Приднестровья, вместе с Великобританией, Венгрией и Австрией, как вариант, быть может, инцидент длиной в 35 лет будет, наконец, исчерпан.

К благополучию проживающих в Приднестровье людей.

Их и без того уже осталось слишком мало, и вряд ли их выбор - быть вопреки своей воле вовлеченными в глобальные мировые процессы. Я точно знаю, - на такое они не рассчитывали.